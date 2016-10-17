Злоупотреблять алкоголем казахстанцы стали меньше

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Злоупотреблять алкоголем казахстанцы стали меньше

В Казахстане стартовал декадник по профилактике чрезмерного употребления алкоголя, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и соцразвития РК.

С 17 по 26 октября 2016 года во всех регионах страны пройдет декадник, приуроченный к Национальному дню отказа от употребления алкоголя, с призывом «Скажи «Нет» алкоголю!».

Цель проведения мероприятия: повышение осведомленности населения о негативном воздействии алкоголя на организм, формирование ответственного отношения к своему здоровью у детей, подростков и молодежи, пропаганда трезвого и здорового образа жизни.

«В ходе декадника в медицинских организациях страны пройдут дни открытых дверей с консультациями специалистов; круглые столы, семинары-тренинги по формированию навыков отказа от употребления алкогольных напитков в учебных заведениях с участием психологов, наркологов, социальных работников и другое», - говорится в сообщении.

Между тем в этом году было завершено VI национальное социологическое исследование по определению распространенности поведенческих факторов риска среди подростков и взрослого населения, проведенное по методике ВОЗ в 14 областях и городах Астана и Алматы.

«В сравнении с результатами ранее проведенных анализов оценки образа жизни, отмечается тенденция снижения потребления алкоголя с 55% в 1998 году до 24,2% в 2015 году, злоупотребления алкоголем с 5% в 2012 году до 4,1% в 2015 году», - отметили в ведомстве.

Напомним, Национальный день отказа от употребления алкоголя отмечается в Казахстане с 2007 года.

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