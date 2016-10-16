"Актобе" дома не смог обыграть "Окжетпес"

ФК "Актобе" провел последний матч в 2016 году перед родной публикой. //Фото с сайта ФК "Актобе"

В матче 30 тура казахстанской премьер-лиги "Актобе" на Центральном стадионе сыграл вничью с кокшетауским "Окжетпесом" 2:2. После матча экс-наставник "Актобе" отметил, что нынешняя команда "красно-белых" далека от той, которая была при нем.

Счет в матче открыли гости. На 33-й минуте защитники синегорцев Серж Бандо решился на дальний удар и закинул мяч за шиворот вратаря хозяйской команды Самата Отарбаева - 0:1. Не прошло и пяти минут, как "Актобе" сравнивает счет. Асланбек Какимов первым подоспел на добивание после того, как удар Давлатова отразил голкипер "Окжетпеса" Стаменкович. 1:1. В первом тайме было много моментов, но обе команды не использовали их.

После перерыва игра проходила на встречных курсах. Чуть больше атаковали актюбинцы, но в завершающей стадии атак было немало брака. Но в одной из атак на 79-й минуте, вышедший на поле форвард "красно-белых" Николич отпасовал Жалмукану, который точно пробил в дальний угол - 2:1. Казалось, все - победа. Но после подачи углового оборона Актобе упустила все того же Бандо. И темнокожий легионер "Окжетпеса" головой послал мяч в правый от вратаря угол - 2:2.Хозяева бросились на финальный штурм, но вырвать победу не сумели. В итоге 2:2, "Актобе" закрепляется на 6-м месте и за 2 тура до финиша чемпионата отстает от 5-го места, который занимает "Окжетпес" на 5 очков.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Окжетпеса" Владимир Муханов ответил на вопрос: "Как игра "Актобе"?

- Она (команда "Актобе") далека от той, которая была при мне, - кратко сказал Муханов.

Напомним, под руководством Муханова "Актобе" завоевал три чемпионских титула подряд с 2007 по 2009 год.