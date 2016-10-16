В столице Египта открыли памятник Абаю Кунанбаеву

Фото с сайта МИД РК

13 октября в столице Арабской Республики Египет в торжественной церемонии открыли памятник великому казахскому поэту, писателю и просветителю Абаю Кунанбайулы. Бюст установлен в одном из красивейших центральных парков Каира – парке «Свободы и дружбы», сообщает пресс-служба МИД РК.

В мероприятии участвовали представители министерств иностранных дел, международного сотрудничества и культуры Египта, члены дипломатического корпуса, журналисты ведущих египетских СМИ, общественные деятели, а также казахстанцы, проживающие и обучающиеся в Египте.

Посол Казахстана в Египте Берик Арын отметил вклад Абая в развитие казахской и мировой литературы и подчеркнул, что свидетельством общемирового признания его таланта и заслуг стало объявление ЮНЕСКО 1995 года «Годом Абая во всем мире» в честь его 150-летнего юбилея. А открытие памятника великому мыслителю в Каире в год 25-летия Независимости Казахстана демонстрирует крепость многолетней дружбы народов двух стран.

Заместитель главы администрации Каира отметил, что «памятник Абаю в центре столицы Египта – это большое событие для мегаполиса, олицетворяющее духовную и культурную близость между казахским и египетским народами». По его словам, губернаторство Каира с радостью поддержало идею установления памятника великому сыну казахского народа, сделав все возможное, чтобы идея была воплощена в жизнь. Другие выступавшие отметили актуальность заложенных в творчестве Абая идей гуманизма и на сегодняшний день.

Мероприятие завершилось лирическими произведениями Абая в исполнении обучающихся в Египте казахстанских студентов, а также раздачей гостям переведенных на арабский язык книг «Слова назидания» и сборников стихотворений Абая.

Бюст установлен при поддержке Посольства Казахстана в Каире на средства египетского мецената, члена Ассоциации казахстанско-египетской дружбы доктора Хусейна Аль-Шафии, а автором памятника является известный египетский скульптор Усама Аль-Серуи.

С 1998 года одна из египетских улиц носит имя Абая, в то время как одной из центральных улиц Астаны присвоено имя известного египетского писателя и литературоведа Тахи Хусейна. Памятники казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву имеются также в Москве, Пекине, Ташкенте, Витебске, Тегеране, Стамбуле и Будапеште.