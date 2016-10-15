В Шымкенте под автомобилями провалился асфальт

Проливной дождь и мокрый снег устроили в Шымкенте негласную проверку на качество дорожного покрытия. Недавно уложенный асфальт, в буквальном смысле, уходил из под колес, передает Otyrar.KZ.

В результате, десятки машин провалились в образовавшиеся дорожные ловушки. Вызволить машины из тисков свежего асфальта большинство автовладельцев не смогли. Одним пришлось прибегнуть к помощи участников дорожного движения. Другим -повезло гораздо меньше: автовладельцам пришлось оплатить работу спецтехники.

Еще один случай обвала асфальта был зарегистрирован по улице Адырбекова. Здесь под землю едва не ушел манипулятор. По словам шофёра, машина стала неуправляемой, грузовик накренился. Вслед за передним колесом, под землю ушло и заднее. Малогаборитное авто повалилось на бок и из кузова посыпалась брусчатка.

"Я ехал по дороге, соблюдая скоростной режим. Сначала даже не понял в чем дело, - рассказал водитель. - После того, как вышел на улицу увидел, что переднее колесо машины провалилось под свежеуложенный асфальт. Что мне теперь делать, товар поврежден ?! Куда обращаться и кто будет восстанавливать авто хозяина, я даже не знаю…"

Манипулятору нанесен значительный материальный ущерб. На место прибыли сотрудники полиции. Автовладелец просит привлечь к ответственности сотрудников, халатно отнесящихся к своей работе. По всей видимости, дорожники напрочь забыли о технологиях, при укладке асфальта .