«Из-за тебя дорогу по Санкибая не сделали. Совесть надо иметь»

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«Из-за тебя дорогу по Санкибая не сделали. Совесть надо иметь»

Техника подрядчиков. Смотр. //Фото автора

Аким Актобе выразил недовольство работой подрядчика «Жол Алга Системс».

Во время смотра техники подрядных организации аким города Ильяс Испанов обратился к представителю «Жол Алга Системс» с возмущением.

- Из-за тебя же мы эту дорогу по Санкибая мы не сделали. Будь добр выпрямляй. И там, где гаражи, попросили мусор убрать перед зимой. Не как подрядчик, а как человек посмотрел бы: идешь по дороге и видишь мусор не убран. Надо же серьезно воспринимать. Если в августе не кричали бы на тебя, ты, наверное, думал, что до зимы таки будет, а зимой под снегом уйдет все. Совесть надо иметь чуть-чуть, - объяснял Испанов.

После смотра техники, у градоначальника уточнили, какие именно нарушения были у подрядчиков.

- Во время уборки мусора в летний период они не смогли быстро мобилизоваться. Нам приходилось вызывать их, контролировать. Например, «Жол алга системс», - конкретизирует аким города. - Они вовремя не убирали мусор. Например, по 312-й (стрелковой дивизии). По нашим требованиям, они должны с 6 утра собрать мусор, пока нет движения. Мы постоянно предупреждали, страховали их. Но как заказчики, мы должны наблюдать за ними и требовать.

Представитель «Жол Алга Системс» отказался от комментариев. Данная компания в этом году занималась ремонтом дорог по улицам: Пожарского, 101 стрелковой дивизии (от Жубановых до Санкибай батыра), Мира (от Рыскулова до Маресьева).

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