В Агентстве РК по делам госслужбы и противодействия коррупции создали два пресс-центра

Чиновники открыты и готовы предоставлять всю интересующую общественность информацию о деятельности агентства.

Об этом сообщила на брифинге заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции Айгуль Шаимова.

"Мы надеемся, что вопросы, которые будут освещаться и представляться в рамках нашего пресс-центра, будут всегда актуальными и интересными не только для журналистов, но и читателей, зрителей. Поэтому, хотим еще раз заявить, что мы открыты и готовы предоставлять для вас всю актуальную, интересующую вас информацию о деятельности нашего Агентства", - сказала Шаимова.

По ее словам, созданы два пресс-центра - пресс-центр Агентства и пресс-центр Национального бюро по противодействию коррупции.

Официальным представителем по линии Агентства по делам госслужбы назначен Аслан Калиахметов, официальным представителем по линии Нацбюро по противодействию коррупции - Акжан Рысалдинов.

А.Шаимова сообщила, что брифинги в пресс-центрах агентства будут проводиться еженедельно для информирования по всем вопросам, интересующим общественность.