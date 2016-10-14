Новорожденные казахстанцы будут автоматически определяться в детсады по месту жительства

Автор:
Новорожденные казахстанцы будут автоматически определяться в детсады по месту жительства

Электронное правительство Казахстана планирует предоставлять услуги, в рамках которых граждане страны с рождения будут автоматически вставать в очередь в детские сады и школы.

«Мы привлекали госорганы, бизнес, гражданское общество для обсуждения, каким образом можно улучшить получение услуг, не выходя из дома. Мы сейчас говорим уже не о моноуслугах, когда вы получаете справку, а о композитных. То есть, когда у вас родится ребёнок, автоматически по месту жительства определяется, в какой садик он пойдёт, также постановка в очередь в школу. И все остальные дополнительные услуги в рамках жизненной ситуации, в рамках рождения ребёнка предполагается получать у государства», - сообщил в кулуарах круглого стола по трансформации правительства директор департамента управления программами холдинга «Зерде» Алибек Иргалиев, передает Казинформ.

По его словам, нововведения предполагаются в рамках программы «Цифровой Казахстан», которая рассчитана до 2020 года. Он уверен, что, избавившись от бумажной волокиты, услуги будут предоставляться намного быстрее. А задействованные в этом процессе кадры будут переквалифицированы.

«В рамках развития цифровой экономики предполагается, что будут развиваться новые направления, будут развиваться дополнительные навыки у людей (...) Будут появляться новые специальности, новые профили, нужны будут кадры», - отметил Иргалиев.

Вместе с тем это поможет снизить нагрузку на государственный бюджет, что важно в условиях современной экономической ситуации. В основном все программы будут реализовываться по схемам государственно-частного партнёрства и сервисной модели информатизации.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
04.10.2016, 09:50
  
С 7 октября начинается приём документов на жильё от КИК 1
27.09.2016, 11:51
  
Ситуация с очередниками на жильё в РК озадачила главу кабмина 1
22.09.2016, 10:13
  
Оформить пособия и очередь в детсад казахстанские роженицы теперь смогут прямо в роддоме
13.09.2016, 17:52
  
В детском саду дети душили мальчика в отсутствии воспитателя 3
10.09.2016, 17:46
  
У «Сбербанка» «зависли» терминалы 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Как в Актобе попадают в группировки радикалов
Слухи о денежной выплате ко дню независимости прокомментировал Минздрав
Казахстанцам рассказали о трех шагах к долевому жилью без обмана
Застройщики обманули 9 тысяч дольщиков в 5 областях Казахстана 1
Дарига Назарбаева рассказала о здоровье отца
​В Актюбинской области газифицировали село Уил 1
При авариях и катастрофах в Казахстане с 2017 года заработает система экстренных вызовов 5
​Страны для которых Казахстан станет безвизовым
МВД РК: Аварийность на казахстанских дорогах снизилась
​Получить техпаспорт на недвижимость в Казахстане стало проще