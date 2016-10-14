Новорожденные казахстанцы будут автоматически определяться в детсады по месту жительства

Электронное правительство Казахстана планирует предоставлять услуги, в рамках которых граждане страны с рождения будут автоматически вставать в очередь в детские сады и школы.

«Мы привлекали госорганы, бизнес, гражданское общество для обсуждения, каким образом можно улучшить получение услуг, не выходя из дома. Мы сейчас говорим уже не о моноуслугах, когда вы получаете справку, а о композитных. То есть, когда у вас родится ребёнок, автоматически по месту жительства определяется, в какой садик он пойдёт, также постановка в очередь в школу. И все остальные дополнительные услуги в рамках жизненной ситуации, в рамках рождения ребёнка предполагается получать у государства», - сообщил в кулуарах круглого стола по трансформации правительства директор департамента управления программами холдинга «Зерде» Алибек Иргалиев, передает Казинформ.

По его словам, нововведения предполагаются в рамках программы «Цифровой Казахстан», которая рассчитана до 2020 года. Он уверен, что, избавившись от бумажной волокиты, услуги будут предоставляться намного быстрее. А задействованные в этом процессе кадры будут переквалифицированы.

«В рамках развития цифровой экономики предполагается, что будут развиваться новые направления, будут развиваться дополнительные навыки у людей (...) Будут появляться новые специальности, новые профили, нужны будут кадры», - отметил Иргалиев.

Вместе с тем это поможет снизить нагрузку на государственный бюджет, что важно в условиях современной экономической ситуации. В основном все программы будут реализовываться по схемам государственно-частного партнёрства и сервисной модели информатизации.