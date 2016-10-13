Слухи о денежной выплате ко дню независимости прокомментировал Минздрав

Неизвестные мошенники заявили, что всем жителям нашей страны выплатят по 25 тысяч тенге в преддверии Дня Независимости.

"Информация о том, что Парламентом РК утвержден законопроект о выплате с 1 ноября 2016 года каждому гражданину по 25 тысяч тенге в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан, распространяемая на некоторых веб-сайтах и интернет-порталах, а также посредством мессенджера Ватсапп не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе министерства.

Отметим, что Уголовный кодекс РК устанавливает ответственность за распространение заведомо ложной информации. А вся достоверная и оперативная информация касательно деятельности МЗСР РК размещена на официальном сайте.