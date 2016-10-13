Дарига Назарбаева рассказала о здоровье отца

Ему уже значительно лучше - Назарбаева.

Представители прессы поинтересовались у сенатора Дариги Назарбаевой состоянием здоровья ее отца - президента РК Нурсултана Назарбаева , так как до этого сообщалось, что глава государства находится на лечении в связи с простудным заболеванием, передает корреспондент Zakon.kz.

"Состояние здоровья президента на сегодняшний день уже значительно лучше", - сказала Назарбаева журналистам после пленарного заседания Сената.

Напомним, 11 октября в Акорде сообщили о болезни Назарбаева. В связи с простудным заболеванием президент РК находится на лечении. Он также отменил ряд зарубежных визитов.