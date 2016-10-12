​В Актюбинской области газифицировали село Уил

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​В Актюбинской области газифицировали село Уил

В Актюбинской области завершилась газификация села Уил Уилского района.

"В рамках газификации в селе Уил построена 1 автоматизированная газораспределительная станция, 1 пункт газорегуляторный блочный, 59 газораспределительных шкафных пунктов, протянули более 92 км подводящего газопровода, также было построено порядка 80 км внутриквартальных газораспределительных сетей. Эти объекты позволят обеспечить бесперебойным газоснабжением около 6 тысяч жителей села. А это 871 частных жилых дома и 59 коммунально-бытовых и социальных объекта", - сообщили в пресс-службе акима области.

Аким области Бердыбек Сапарбаев поздравил жителей поселка с этим долгожданным событием.

- Ежегодно на реализацию социальных проектов в сельской местности выделяются немалые средства. В этом году в нашей области будут газифицированы все районные центры. Через несколько лет голубое топливо получат жители всех населенных пунктов, - сказал глава региона.

Дом сельского жителя Берика Курмашева одним из первых подключили к газу.

- Мы долго ждали этого события. С каждым годом уголь дорожает, колоть дрова становится очень тяжело. А с подачей в наш дом газа решаются многие вопросы. У меня большая семья. И вместе с газом приходит и уют, и тепло. Думаю, все трудности теперь позади. Сегодня у нас настоящий праздник.

В целом по области в рамках инвестпроекта, рассчитанного на 2015-2020 г.г. будет построено 287 км газопроводов. К 2030 году охват природным газом в области составит 96%.

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Все комментарии (1):
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ферзя
Очень рад за жителей Уила и всех кто с ним связан. Поздравляю!!!!Теперь наверняка там многое начнет расширятся и районный центр будет становится краше и интересней и для молодежи. Удачи!!!
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12.10.2016, 18:31
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