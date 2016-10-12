При авариях и катастрофах в Казахстане с 2017 года заработает система экстренных вызовов

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При авариях и катастрофах в Казахстане с 2017 года заработает система экстренных вызовов

Казахстанская система экстренных вызовов при авариях и катастрофах (ЭВАК) планируется к вводу в опытную эксплуатацию в пилотном режиме с начала 2017 года, сообщает Казкосмос.

ЭВАК будет получать сигналы об авариях с бортовых терминалов, установленных на автотранспортных средствах, и передавать их в единую дежурно-диспетчерскую службу ("ЕДДС 112") всех областей Казахстана.

В свою очередь, специально обученный оператор "ЕДДС 112" системы ЭВАК, получив точные координаты на электронной карте, опросив водителя по голосовой связи, произведет оперативную обработку полученной информации и передаст ее в службы оперативного реагирования - скорую помощь, ДПС.

Следует отметить, что до момента создания виртуального сотового оператора системы ЭВАК функцию передачи данных с бортового терминала возьмет на себя один из казахстанских операторов сотовой связи, обеспечивающий максимальное покрытие территории Казахстана.

Работы 2017-2019 годов будут включать в себя приобретение аппаратных средств, создание виртуального сотового оператора системы ЭВАК, а также гармонизацию с системами "ЭРА-ГЛОНАСС", "ЭРА-РБ" и "eCall" европейской интегрированной автомобильной системы, предназначенной для оперативного информирования экстренных служб о дорожно-транспортных происшествиях.

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