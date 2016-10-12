​Получить техпаспорт на недвижимость в Казахстане стало проще

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​Получить техпаспорт на недвижимость в Казахстане стало проще

Фото: kazpravda.kz

Теперь для того, чтобы получить новый техпаспорт объекта недвижимости и зарегистрировать изменения идентификационных характеристик, достаточно посетить ЦОН один раз.

Отметим, раньше для получения этой госуслуги клиенту необходимо было обращаться в ЦОН, как минимум, 3 раза, передает primeminister.

По словам заместителя председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Медета Кумаргалиева, основаниями для регистрации изменения данных могут быть 2 факта – это изменение площади, выявленной в случае перемера, и изменение идентификационных характеристик, установленных в случаях перепланировки объекта недвижимости.

Так, в случаях изменения площади в результате ремонта, в результате присоединения площади балкона и т. д., гражданин получит технический техпаспорт и правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, приватизации, дарения и т. п.) с зарегистрированными изменениями идентификационных данных.

В случаях перепланировки или переоборудования недвижимости, гражданину также необходимо зарегистрировать изменения идентификационных характеристик объекта недвижимости. Для этого сначала ему нужно обратиться в органы архитектуры для узаконения изменений, в результате чего он получит акт приемки в эксплуатацию.

Однако, по словам Кумаргалиева, теперь собрать весь необходимый пакет документов может сотрудник Госкорпорации. Он самостоятельно на основе доверенности сформирует весь пакет документов, в том числе и оформит акт приемки в эксплуатацию, а клиент получит в ЦОНе уже готовый документ.

Необходимо отметить, что услуга по формированию пакета документов сотрудниками Госкорпорации оказывается на платной основе.

Сервис запущен для удобства граждан – специально для тех, у кого нет времени на посещение фронт-офисов госкорпорации и сбор документов, а также призван облегчить условия для ведения бизнеса.

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