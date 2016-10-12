​Советы, как не замерзнуть в ожидании отопления

Наступили холода, однако отопительный сезон в Казахстане начинается не везде в одно время.

В Актобе, например согласно графику к отоплению начали подключать 1 октября. Первыми в списке на подачу тепла стали социальные объекты.

Как сообщили в "Трансэнерго", сейчас отопление есть в 56 школах, 44 детских садах, 30 медучреждениях, 7 внешкольных учреждениях и более чем 70% в жилых домах.

"В Актобе без тепла пока остается 51 дом", - сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия Асель Арыстангалиева.

Тем, кому отопление еще не дали приходится спасаться от холодов народными способами.

Мы собрали в Интернете несколько советов как дождаться включения отопления и не замерзнуть:

1. Открывайте шторы, если за окном солнечная погода. Этот простой, но эффективный способ поможет на несколько градусов повысить температуру в жилом помещении. Когда же на улице пасмурно, старайтесь закрывать их - плотные шторы блокируют потоки воздуха и препятствуют проникновению холода.

2. Закройте неиспользуемые комнаты. Это поможет уменьшить циркуляцию холодного воздуха - в квартире станет заметно теплее.

3. Проводите больше времени на кухне. Обычно температура на кухне и в ванной комнате на 1-3 градуса выше, чем в среднем по квартире. Это происходит из-за того, что в ванной воздух подогревается с помощью сушилки, которая отапливается горячей водой, а в кухне заметно теплее от горячей варочной панели и духовки в ходе приготовления пищи. Если вы работаете из дома, смело переносите свое рабочее место на кухню и плотно закрывайте за собой дверь.

Однако не используйте газовые конфорки для обогрева помещения - это небезопасно.

4. Не забывайте о кондиционере. Если у вас дома установлен кондиционер, вы можете смело использовать его для обогрева помещения, установив на приборе температуру в 25–27 градусов.

5. Делайте зарядку. Чтобы утром после пробуждения было легче адаптироваться к комнатной температуре, вы можете сделать несколько упражнений утренней зарядки. Это поможет вам согреться и на какое-то время сохранять тепло.

6. Принимайте горячий душ. Делать это нужно только вечером, сразу перед сном, чтобы не было резкого охлаждения организма. Кроме этого, вы можете приготовить ванночки для ног: они не только помогают согреться, но и являются отличным народным средством борьбы с первыми проявлениями простуды.

7. Используйте грелки, в том числе электрические. Также вы легко можете нагреть маленькие подушки, наполненные рисом, высушенной кукурузой или гречкой в течение одной минуты в микроволновой печи и использовать их в качестве грелки или положить в постель.

Подготовлено по материалам www.ntv.ru, podolskriamo.ru, zakon.kz.