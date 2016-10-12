Конкурс красоты прошел в женской колонии Караганды

В женской колонии АК-159/9 прошел конкурс красоты среди осужденных женщин «Мисс очарование 2016».
Колония расположенна в пос. Коксун, что в 50 км. от шахтерской столицы. Об этом сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы (УИС) по Карагандинской области.
«Ключевая цель культурно-массового мероприятия заключается в утверждении здорового образа жизни, духовного и физического совершенства. В конкурсе могли принять участие все желающие, костюмы женщины готовили сами, для этого была предоставлена возможность воспользоваться швейной мастерской. Практика проведения подобных мероприятий показывает, что осуществляется приобщение осужденных к активной творческой деятельности», - отметила начальник воспитательного отдела учреждения АК-159/9 Надежда Салфетникова.
Жюри, в состав которого вошли сотрудники УИС, представители акимата Коксунского сельского округа, центра украинского этно-культурного объединения «Хвилинка» и методист по культурно-досуговой деятельности дома культуры г. Абай, определило победителей в нескольких номинациях.
Все они награждены цветами, памятными подарками и грамотами от администрации учреждения», - добавила она.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.