Конкурс красоты прошел в женской колонии Караганды

В женской колонии АК-159/9 прошел конкурс красоты среди осужденных женщин «Мисс очарование 2016».

Колония расположенна в пос. Коксун, что в 50 км. от шахтерской столицы. Об этом сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы (УИС) по Карагандинской области.

«Ключевая цель культурно-массового мероприятия заключается в утверждении здорового образа жизни, духовного и физического совершенства. В конкурсе могли принять участие все желающие, костюмы женщины готовили сами, для этого была предоставлена возможность воспользоваться швейной мастерской. Практика проведения подобных мероприятий показывает, что осуществляется приобщение осужденных к активной творческой деятельности», - отметила начальник воспитательного отдела учреждения АК-159/9 Надежда Салфетникова.

Жюри, в состав которого вошли сотрудники УИС, представители акимата Коксунского сельского округа, центра украинского этно-культурного объединения «Хвилинка» и методист по культурно-досуговой деятельности дома культуры г. Абай, определило победителей в нескольких номинациях.

Все они награждены цветами, памятными подарками и грамотами от администрации учреждения», - добавила она.