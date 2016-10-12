Заморозки и снег ожидаются в Казахстане

На большей части Казахстана ожидаются заморозки от 3 до 5 градусов мороза.
В связи с понижением температуры воздуха объявлено штормовое предупреждение в пяти регионах Казахстана, сообщает РГП Казгидромет.
В Актобе температура ночью 12-13 октября понизится до 2 градусов мороза. А ночью 12-14 октября в Западно-Казахстанской, Атырауской,
13 октября в Южно-Казахстанской области ожидаются осадки, утром и днем местами сильные, в горных районах дождь с переходом в снег, временами туман. Ночью 13-14 октября местами ожидаются заморозки до 3 градусов.
Сегодня в Актобе ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха составит 6-7 градусов тепла. Такая температура сохранится еще несколько дней.
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