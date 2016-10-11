Игрок "Реала" разгромил сборную Казахстана в Актобе (ФОТО)

Герой матча Мартин Эдегор забил 2 гола из 3, и сделал голевую передачу. Фото В.Зобенко

В последнем матче отбора на Евро-2017 сборная Казахстана (U-21) в Актобе принимала сборную Норвегии (U-21). Наша "молодежка" дала бой в первом тайме, но во втором посыпалась. В итоге 0:3, победа скандинавов.

Предматчевая атмосфера на Центральном стадионе и вокруг него явно отличалась от той, которая была во время приезда английской сборной. Возможно, сказался рабочий день и холод. Трибуны начали заполняться после стартового свистка арбитра матча. Как признались некоторые болельщики на стадионе, сегодня пришли посмотреть на Мартина Эдегора, который в свои 15 лет принес победу взрослой сборной Норвегией в отборочном матче ЧМ-2014 с Болгарией. Сейчас Эдегор - игрок самого титулованного клуба мира, мадридского "Реала". Поэтому при озвучивании его фамилии зрители ликовали громче, чем во время представления казахстанских игроков.

Что касается самой игры, то ее сценарий был похож на предыдущий матч казахстанской молодежки, то есть соперник владеет мячом, казахстанцы отбиваются, а при попытке провести контратаку, теряют мяч. Единственное, что неплохо удавалось нашим ребятам - это играть в мелкий пас на бровках. Но обостряющие передачи в атаку были безадресны. Норвежцы, уверенные в себе, пытались прорваться сквозь оборонительные редуты казахстанцев засчет техники. Но либо завершающий удар по воротам был неточным, либо игроки в белой форме успевали отобрать мяч. Особенно выделялся восьмой номер Андрей Соколенко, футболист "Кызылжара". В итоге до перерыва казахстанская команда смогла продержаться.

После перерыва казахстанцы решили пойти в наступление и стали оголять тылы. На 53-й минуте техничные норвежцы легко прошли поредевшую защиту, и звездный Мартин Эдегор с острого угла отправил снаряд в ворота Стаса Павлова, которого дезориентировал рикошет от своего защитника - 0:1. После пропущенного мяча на половине поля казахстанской сборной появилось еще больше пустых зон, куда скандинавы доставляли снаряд в 2-3 паса. В одной из стремительных контратак норвежцы разыграли шикарную комбинацию в стеночку, в завершении которой, все тот же Эдегор катнул на Захида, который пробил в дальний угол. Мяч от штанги по-бильярдному закатился в сетку - 0:2. Но и это было не все. Герой матча Эдегор, снова расправившись с защитниками Казахстана, расстрелял ворота Павлова - 0:3. На последних секундах игры норвежцы могли забить еще раз, но Павлов вытащил тяжелый удар в створ ворот. В итоге 0:3, разгромное поражение молодежной сборной Казахстана.