За смехотворную сумму в Астане продали государственный конный клуб

Он был продан в частные руки всего лишь за 198 700 тенге.

ГККП «Клуб кокпар «Астана» по конным видам спорта, находившийся на балансе столичного акимата, был продан в частные руки всего лишь за 198 700 тенге, сообщает МИА "Казинформ".

В собственности клуба, проданного с аукциона по голландскому методу, имелось 11 породистых лошадей, служебный транспорт, а также спортивное снаряжение. Все это неизвестное лицо приобрело за символическую сумму. Руководство клуба не знало о проведении аукциона. Заместитель директора данного предприятия подтверждает факт продажи, однако отказался давать комментарий по этому поводу. Подробности данной ситуации нам сообщил заместитель директора клуба по конному спорту « Тулпар » Болат Шалабаев, который предоставлял в аренду ГККП «Клуб кокпар «Астана» конюшни и инфраструктуру.

«Вот прошло уже три дня. Управление коммунальным имуществом и госзакупками Астаны продало «Клуб кокпар «Астана» через аукцион. Было проведено три аукциона. Третий прошел по голландскому методу, то есть по методу снижения стоимости, в результате неизвестное лицо приобрело этот клуб за 198 700 тенге. Если подсчитать, то получается, что одна лошадь была оценена в 20 тысяч тенге. Но на рынке стоимость породистых лошадей составляет не менее 5 тысячи долларов. Одно седло для лошади стоит 350 тысяч тенге. Кроме того, имеется служебный транспорт, снаряжение», - отметил Болат Шалабаев.

По его словам, новое руководство клуба может посчитать нерентабельным его деятельность, так как на его содержание ежегодно требуется 150 млн тенге. То есть этот объект не из тех, что приносят прибыль, и его могут попросту закрыть.

«Мы даже не знаем, кто приобрел клуб. Возможно, новому хозяину потребуется лишь имущество. В общем, будущее клуба нам представляется туманным», - сетует Болат Шалабаев.

Клуб кокпар «Астана» был создан в 2004 году его нынешним руководителем Аманжолом Хасеновым в целях развития детско-юношеского конного спорта. А в 2014 году он был реорганизован в государственное коммунальное казенное предприятие. Он работал при клубе « Тулпар » на правах аренды.

На 100% финансируемом государством предприятии на сегодня занимаются 140 детей, которых учат навыкам конных видов спорта, в числе которых: конкур, троеборье и такие национальные виды спорта, как кыз куу, тенге алу и аударыспак. Воспитанники клуба являются призерами международных и республиканских соревнований. Теперь эти дети могут остаться без любимого вида спорта, а около 30 сотрудников клуба без работы. Среди них есть мастера конного спорта международного класса.

«Этот клуб отличается от частных конных клубов, которые лишь предоставляют в аренду лошадей. У него 10-летняя история, здесь сформировалась целая школа. Что будет с ребятами, которые занимались любимым видом спорта? Опять пойдут играть в компьютерные клубы? Таким образом мы их отчуждаем от наших национальных традиций», - отмечает Болат Шалабаев.