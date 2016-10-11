Самат Смаков завершает карьеру в сборной Казахстана

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Самат Смаков завершает карьеру в сборной Казахстана

Фото из архива "Диапазона".

Полузащитник сборной Казахстана и «Ордабасы» Самат Смаков завершает свою карьеру в национальной команде. Об этом футболист сообщил корреспонденту Vesti.kz.

«Да, я завершаю карьеру матчем с Румынией, но все комментарии после игры. Сейчас ничего не хочу говорить».

- Вы точно решили для себя, что это - прощальная игра?

- Да, тем более домашняя игра. Где, как не у себя дома заканчивать?», - приводит издание беседу журналиста с футболистом.

37-летний Самат Смаков дебютировал в сборной Казахстана в 2000 году. Сейчас на его счету 74 матча, что является рекордом. В 2011 году Смаков уже объявлял о завершении карьеры в сборной, но спустя три года вернулся.

Всего в его карьере было девять клубов. Но самыми успешными оказались "Елимай", "Кайрат", "Актобе" и "Ризеспор".

С 2007 года начался самый успешный этап его карьеры. Весной перешел в "Актобе", за который отыграл последующие шесть лет. За это время трижды становился чемпионом Казахстана, а также трижды признавался лучшим футболистом страны Федерацией футбола Казахстана.

Последним пока матчем Смакова в национальной команде является товарищеская игра с Кыргызстаном (0:2), которая не идет в реестр ФИФА. В нынешнем отборочном цикле он пока не выходил на поле.

Матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 с Румынией состоится 11 октября в Астане.

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