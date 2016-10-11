В Актобе вырастут многоэтажки и деревья

Фото с аккаунта акимата Актобе в Инстаграм

В Актобе будут строить многоэтажные дома, а индивидуальное жилищное строительство в черте города будет строго ограничено.

На заседании Правительства Республики Казахстан утвердили проект генерального плана города Актобе Актюбинской области.

К 2040 году численность населения Актобе прогнозирует достичь миллиона человек, поэтому начало застройки по новому генплану намечено на 2017 год.

Строительство будет ориентировано преимущественно на застройку многоэтажными, многоквартирными жилыми домами. Тогда как индивидуальное жилищное строительство в Актобе будет строго ограничено. Под него будут выделять земли в пригородной зоне.

"Сложившаяся функционально-планировочная структура города с выраженным промышленно-транспортным поясом, разрезающим город с северо-запада на юго-восток и сопровождающимся зонами вредного воздействия предприятий, шумовая полоса ВПП аэропорта, природно-ландшафтная ситуация с долинами рек Илек, Каргалы, Сазда, определяют ограниченные возможности для развития селитебных территорий. Это Уральско-Хобдинское направление с уже развивающимися районами Батыс, Юго-запад, Жанаконыс и Орско - Хромтауское направление с поселками Заречный, Каргалы, Рауан, районом многоэтажного жилищного строительства Нур-Актобе", - рассказали в пресс-службе городского акимата.

Предусматривается значительный территориальный рост с учетом строительства международного транспортного коридора «Западная Европа-Западный Казахстан». В границах генерального плана 2003 г. площадь города составляла 42846,9 га. Перспективная территория собственно города вырастет до 71248,4 га. Она рассматривается в границах Северного обхода и его логического кольцевого продолжения в южной и юго-западной частях, охватывая сложившиеся и перспективные зоны селитебных и производственных территорий Актобе.

Основу системы озеленения города Актобе составит зеленый пояс, образуемый городскими лесами и лесопарками ГУ "Актюбинского лесного хозяйства", и два водно-парковых диаметра вдоль пойм основных рек, протекающих по территории города - реки Илек, Сазда и Каргалы, а также крупные городские парки и бульвары.

Актобе рассматривается как центр перспективной Актюбинской агломерации, основанной на единстве производственно-экономической и транспортно-коммуникационной систем. Опорными пунктами являются города Хромтау и Кандыагаш. Сложившиеся производственные и социально-культурные связи получат поддержку в развитии транспортных связей: железнодорожных между Актобе и Хромтау (новая ветка Хромтау-Бестамак с подключением к предлагаемому проектом южному железнодорожному обводу), автомобильных между Актобе и Алгой, способствуют активизации процессов урбанизации в границах Актюбинской агломерации.

В перспективе рассматривается возможность использования электрифицированного пригородно-городского рельсового транспорта.

В границы пригородной зоны включили территории Мартукского, Алгинского, Каргалинского и Хромтауского районов.