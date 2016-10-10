Казахстанские агашки летают в капшагайские казино и за невестами на чартерах

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Казахстанские агашки летают в капшагайские казино и за невестами на чартерах

Минимальная цена перелета внутри Казахстана на восьмиместной Cessna - 20 тысяч долларов, включая обслуживание на борту.

Понты – наше всё. На этой доминанте в стране процветают десятки видов услуг с приставкой VIP. Предприимчивые люди угадывают желания олигархов и мажоров наперед, и вот уже воздушное такси везет любителя казино из южных краев в Боровскую зону, а многочисленная родня нефтяного магната местного разлива поднимает бокалы за молодоженов на борту “боинга” по пути из Атырау в Алматы. Об этом пишет газета "Караван".

Ни кризис, ни прочие катаклизмы не способны умерить пыл наших соотечественников к роскоши. Нанять самолет, чтобы полететь в теплые края, или приземлиться на вертолете прямо на крыше казино в Капшагае? Легко! А еще можно произвести впечатление на құдалар и спуститься к ним в прямом смысле с небес. С 2015 года в стране предлагается услуга той-чартер.

- Первый запрос на полет за невестой поступил с западного региона страны: из Актау нужно было полететь в Алматы за невестой. С тех пор и перевозим компании родственников и друзей на қыз ұзату, сырға салу, на закрытые вечеринки. Полететь можно на небольшом “джете” или на “боинге” вместимостью до 500 человек, – рассказывает основатель астанинской компании, предоставляющей подобные услуги, Кайсар Шыныбаев.

Стоимость зависит от расстояния, типа и класса самолета, количества пассажиров, обслуживания, питания. Минимальная цена перелета внутри Казахстана на восьмиместной Cessna – 20 тысяч долларов, включая обслуживание на борту. Поездка на самолете эконом-класса Bombardier CRJ на 50 мест из Алматы в Астану – 15–18 тысяч долларов, – сообщил нам собеседник.

Правда, объективности ради отметим, что кризис таки внес коррективы в график понтов наших соотечественников. Частота заказов на той-бастары, как признался глава компании, малость уменьшилась.

Впрочем, здесь и не делали ставку на данное направление: основная услуга – это аренда VIP-самолетов, которая по-прежнему пользуется спросом. Среди клиентов – казахстанцы из отечественной версии списка Forbes, неофициальные миллиардеры и представители высшего эшелона власти, называть имена которых по понятным причинам глава компании не стал.

Фирма фрахтует самолеты у зарубежных компаний. В зависимости от заказа клиента и дальности расстояний это могут быть Airbus, Challenger, Bombardier или другие борта. Обслуживает перелеты команда flight-менеджеров.

- А если заказчику нужно, к примеру, срочно вылететь в Китай, который выдает разрешение на перелет примерно за неделю, тогда мы выходим на китайских партнеров и решаем вопрос. У многих олигархов есть самолеты, но после кризиса они пользуются чартерами. Мы доставляем заказчиков в любую точку мира. Эта услуга востребована, но стоимость говорить не буду, извините, - прямо заявил директор компании.

Также самолеты нанимают для внутренних бизнес-перелетов - из Астаны часто поступают заказы на полеты до жезказганских месторождений, а также на пшеничные поля Костаная и Кокшетау. Перелет в Карагандинскую область из столицы стоит, например, 2 миллиона 600 тысяч тенге. В столичном аэропорту для бизнес-авиации в начале этого года открыли специальный терминал.

А накануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро в компанию поступила заявка на вылет до столицы Игр из Астаны.

- Мы посчитали: стоимость перелета доходила до миллиона долларов - большое расстояние, пересадки во Франции или Египте. И это с учетом оптимизации бюджета - мы убрали дополнительные расходы. Как вариант мы предложили заказчику долететь прямым рейсом до Франкфурта или Лондона, а оттуда чартером мы бы доставили его до Рио. Такой маршрут обошелся бы ему в 500 тысяч долларов. В итоге клиент посчитал это слишком дорогим удовольствием и полетел регулярным рейсом, - рассказывает глава компании.

К слову, заказы на перелеты к местам проведения очередного боя Геннадия Головкина в компанию пока не поступали.

- Мы больше с футбольными клубами работаем. Например, с ФК “Астана” ведем переговоры, еще не перевозили, но идем к сотрудничеству. Гостевые матчи, ответные игры в Лиге Европы - это поле нашего возможного партнерства, - говорит Кайсар Шыныбаев.

И если перевозка спортсменов пока в планах, то доставку музыкантов компания уже осуществляет. Как говорится, любой каприз - за деньги заказчика.

А еще казахстанцы не прочь порадовать себя, любимых, облетом столичных красот на вертолете.

- Чтобы “раскачать” вертолетную сферу, минувшим летом мы запустили экскурсионные туры. 15-минутный полет в трехместном вертолете Robinson R44 за 60 тысяч тенге, полчаса - 120 тысяч тенге. Летаем в окрестностях Астаны. Есть договоренность с зонами отдыха - прилетаем туда в выходные дни, забираем клиентов и катаем, - говорит Кайсар Шыныбаев.

Кстати, это переформатированный вариант изначальной услуги компании - воздушное такси.

- Поступало много запросов в Астане - приземлиться на ресторанной площадке, полетать со свадебными кортежами. Но столица - закрытый город с точки зрения воздушного пространства. То есть теоретически и по закону можно летать в черте города на вертолетах, но вопрос согласования слишком сложный - разрешение на полет надо получать за 30 дней, и то не факт, что тебе его дадут: Президент может куда-то лететь или, наоборот, в столицу прилетает VIP. Поэтому мы предлагаем услуги вертолета для полетов близ городов, - говорит Кайсар Шыныбаев.

Услугой воздушного такси поспешили воспользоваться азартные казахстанцы. В аэропорту Алматы построили вертолетную площадку, откуда страждущих рулетки и прочих утех сажали в вертолет и увозили прямиком в Капшагайскую зону.

- Очень удобно было, когда ремонтировали автомобильную дорогу в направлении Капшагая. Также на вертолетах, после воздушных экскурсий, часто предлагают руку и сердце. Не было ни одного случая, чтобы девушка отказала, - говорит Кайсар Шыныбаев.

Ну оно и понятно. Антураж и понты - наше всё. А значит, бизнес на той-чартерах и VIP-поездках вряд ли загнется.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
норма, бабки есть можно хоть ракету заказать(кстати уже летают в космос за бабки), еще лет 10 назад помню на свадьбу целыми вагонами СВ выкупали билеты мажоры для своих гостей так,что время идет и чартеры и т.п дошло. Если в крыше.кз за миллиарды покупают/продают недвижимость то че там 20 косарей для свадьбы и т.д. 
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10.10.2016, 17:52
фото пользователя pcproman
pcproman
Только тот, кто деньги пОтом не заработал, не знает им цену, может транжирить деньги на всякую ерунду. В основном это откатники и коррупционеры. Здравомыслящий, пусть даже богатый человек-бизнесмен таким не занимается. Я бы лучше инвалидам и больным помог.
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10.10.2016, 19:07
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