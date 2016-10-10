Казахстанские агашки летают в капшагайские казино и за невестами на чартерах

Минимальная цена перелета внутри Казахстана на восьмиместной Cessna - 20 тысяч долларов, включая обслуживание на борту.
Понты – наше всё. На этой доминанте в стране процветают десятки видов услуг с приставкой VIP. Предприимчивые люди угадывают желания олигархов и мажоров наперед, и вот уже воздушное такси везет любителя казино из южных краев в Боровскую зону, а многочисленная родня нефтяного магната местного разлива поднимает бокалы за молодоженов на борту “боинга” по пути из
Ни кризис, ни прочие катаклизмы не способны умерить пыл наших соотечественников к роскоши. Нанять самолет, чтобы полететь в теплые края, или приземлиться на вертолете прямо на крыше казино в
- Первый запрос на полет за невестой поступил с западного региона страны: из
Стоимость зависит от расстояния, типа и класса самолета, количества пассажиров, обслуживания, питания. Минимальная цена перелета внутри Казахстана на восьмиместной
Правда, объективности ради отметим, что кризис таки внес коррективы в график понтов наших соотечественников. Частота заказов на той-бастары, как признался глава компании, малость уменьшилась.
Впрочем, здесь и не делали ставку на данное направление: основная услуга – это аренда VIP-самолетов, которая по-прежнему пользуется спросом. Среди клиентов – казахстанцы из отечественной версии списка
Фирма фрахтует самолеты у зарубежных компаний. В зависимости от заказа клиента и дальности расстояний это могут быть
- А если заказчику нужно, к примеру, срочно вылететь в Китай, который выдает разрешение на перелет примерно за неделю, тогда мы выходим на китайских партнеров и решаем вопрос. У многих олигархов есть самолеты, но после кризиса они пользуются чартерами. Мы доставляем заказчиков в любую точку мира. Эта услуга востребована, но стоимость говорить не буду, извините, - прямо заявил директор компании.
Также самолеты нанимают для внутренних бизнес-перелетов - из Астаны часто поступают заказы на полеты до жезказганских месторождений, а также на пшеничные поля
А накануне
- Мы посчитали: стоимость перелета доходила до миллиона долларов - большое расстояние, пересадки во Франции или Египте. И это с учетом оптимизации бюджета - мы убрали дополнительные расходы. Как вариант мы предложили заказчику долететь прямым рейсом до
К слову, заказы на перелеты к местам проведения очередного боя
- Мы больше с футбольными клубами работаем. Например, с
И если перевозка спортсменов пока в планах, то доставку музыкантов компания уже осуществляет. Как говорится, любой каприз - за деньги заказчика.
А еще казахстанцы не прочь порадовать себя, любимых, облетом столичных красот на вертолете.
- Чтобы “раскачать” вертолетную сферу, минувшим летом мы запустили экскурсионные туры. 15-минутный полет в трехместном вертолете
Кстати, это переформатированный вариант изначальной услуги компании - воздушное такси.
- Поступало много запросов в Астане - приземлиться на ресторанной площадке, полетать со свадебными кортежами. Но столица - закрытый город с точки зрения воздушного пространства. То есть теоретически и по закону можно летать в черте города на вертолетах, но вопрос согласования слишком сложный - разрешение на полет надо получать за 30 дней, и то не факт, что тебе его дадут: Президент может куда-то лететь или, наоборот, в столицу прилетает VIP. Поэтому мы предлагаем услуги вертолета для полетов близ городов, - говорит Кайсар Шыныбаев.
Услугой воздушного такси поспешили воспользоваться азартные казахстанцы. В аэропорту Алматы построили вертолетную площадку, откуда страждущих рулетки и прочих утех сажали в вертолет и увозили прямиком в Капшагайскую зону.
- Очень удобно было, когда ремонтировали автомобильную дорогу в направлении Капшагая. Также на вертолетах, после воздушных экскурсий, часто предлагают руку и сердце. Не было ни одного случая, чтобы девушка отказала, - говорит Кайсар Шыныбаев.
Ну оно и понятно. Антураж и понты - наше всё. А значит, бизнес на той-чартерах и VIP-поездках вряд ли загнется.
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