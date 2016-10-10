Дедушка-геймер Аташка из Казахстана стал звездой Интернета

Аман Алашбаев, известный среди игроков под ником Аташка, уже довольно влиятельный геймер. Несмотря на возраст, а мужчине уже 71 год, он неплохо воюет в знаменитой онлайн игре и даже даёт советы другим.

А началось всё два месяца назад, когда пенсионер, устав играть в шахматы на компьютере, подсмотрел у внуков новое увлечение, передает kazinfo.today.

- Сразу, конечно, не получалось. Но потихоньку, помаленьку вроде наловчился немного. Я, конечно, не лучший, но есть к чему стремиться - плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но вот честно скажу - в этой игре все те же эмоции, что и в жизни. Радость, огорчения. Если практиковаться - и реакция улучшается, и внимание. С тех пор как начал играть, внук не даст соврать, я вообще никакие лекарства не принимаю, - говорит Аташка Аман Алашбаев.

Поначалу, говорит Аташка, его часто «кикали» (выбрасывали из игры голосованием игроков. - Прим. ред.) из-за возраста. Но теперь есть и постоянные соперники. Навыки пенсионер отрабатывает в боях с собственными внуками.

- Ну мы помоложе, играем лучше. Но Аташка учится. Всего за пару месяцев он больших успехов добился. Так, в общем-то, и появилась идея создать ему канал на YouTube - вдруг кому-то интересно будет. Видео он снимает, а подписчики постоянные уже сами помощь предлагают, с монтажом, обработкой, - рассказывает внук «Аташки» Давид Алашбаев.

В планах у пожилого геймера принять участие в турнире по CS: GO. Причём победа не так важна. Аташка хочет посмотреть «в реале», как играют высококлассные игроки, перенять опыт, понять свои ошибки и выйти на новый уровень. Также Аман Алашбаев мечтает встретиться со своими подписчиками, чтобы лично поблагодарить их за поддержку и советы, а потом обыграть их на игровых локациях.