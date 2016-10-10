Химическую кастрацию педофилов по примеру Казахстана предложили ввести в России

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак призвал новый созыв Государственной думы рассмотреть введение химической кастрации для педофилов, сообщает РИА Новости.

"Считаю, что новому составу ГД РФ необходимо срочно рассмотреть опыт Казахстана и других стран, где метод химической кастрации педофилов, закрепленный законодательно, сумел существенно снизить количество преступлений в данной сфере", - заявил Слепак.

Общественник также предложил ужесточить контроль за сотрудниками образовательных учреждений и теми, кто был осужден по соответствующим статьям. Речь идет о "создании единого, общедоступного реестра осужденных за преступления в половой сфере", о проведении в обязательном порядке "психологического тестирования всех сотрудников учебного заведения с установленной периодичностью, например, каждые три года".

"Очевидно, что необходимо внести изменения и в УК РФ и в частности поставить вопрос о неприменении статьи 76.2 УК РФ, то есть, освобождения от уголовной ответственности в обмен на уплату штрафа в доход государства, в отношении педофилов", - подчеркнул Слепак. Сейчас председатель Комиссии готовит соответствующее предложение в Госдуму РФ.