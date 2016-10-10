Казахстанцы продают свои органы, чтобы погасить долги

Не боялись, чтоб публичности. А то некоторые люди запрутся, сидят и слезами обливаются. А ведь можно к людям обратиться, людей у нас добрых много, помогут. Может хирург хороший увидит программу. Когда мы обратились, нам позвонил сам хирург из Алматы, приезжайте всё бесплатно сделаю.

43- летний Бакытжан Жумагалиев был бы счастлив, если кто-нибудь согласился отдать ему почку. Его органы отказали после пиелонефрита. Программа диализа это единственный способ продлить ему жизнь. Бакытжан уверен, если бы люди видели страдания и надежду больных, то смогли бы проникнуться проблемой и сделать шаг навстречу.

Уральск

, житель г.

Операцию делать финансово не всем по карману. Официально такого конечно нет купи продай, но люди сами договариваются, варьируется от 20 до 50 тысяч берут долларов, так слышал.

Казахстанцы готовы делиться органами не только после смерти. Но даже при жизни. В интернете есть специальные сайты, где граждане готовы продать почку, часть печени или костный мозг. За солидную сумму. Правда любая торговля органами в нашей стране запрещена и даже уголовно наказуема. Мы связались по телефону с одним из продавцов. Оказалось, что мужчина идет на такой шаг из-за финансовых проблем.

4 млн. Всё нормально. У меня все анализы готовы. Только на руках нет. Я врачу отдал все анализы. И врач сказал «я тебе найду клиента нормального». Потом я ему отдал все документы свои. Врач в поликлинике. У нас в больнице. Потому что я сам не мог найти. С банком проблемы. Деньги взял, и не могу сейчас закрыть кредит. Из-за этого мне деньги нужны.

Как правило, донорами для людей, нуждающихся в пересадке органов, становятся родственники. Государство выделяет квоты на такие операции, но пока не восполняет дефицит органов.

Камидолла Ирменов руководитель управления здравоохранения ЗКО: