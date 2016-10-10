Казахстанцы продают свои органы, чтобы погасить долги

Уже с января 2017-года в Казахстане вводится посмертное донорство.
Сегодня в очереди на пересадку органов стоят около трех с половиной тысяч человек, большинство из них ждут «свободных» почек. К сожалению, количество людей, нуждающихся в донорстве, ежегодно растет. Отечественные врачи уже научились проводить уникальные операции по трансплантологии, но в стране острый дефицит органов. Некоторые пациенты своей очереди не дожидаются, сообщает телеканал "Астана".
Более 3-х лет 17-летняя Альбина Дюсембеева страдала почечной недостаточностью. Год назад ей вшили искусственный орган, но самочувствие стало ухудшаться. Тогда её отец Мырзагали Дюсембеев принял решение отдать дочери свою почку. Сейчас Альбина чувствует себя хорошо, периодически проходит обследование.
Мне поставили почку, у меня началась новая жизнь. Я просто глаза открыла, почувствовала в теле своём что-то новое, как будто снова родилась здоровой. Ограничение тяжести сильно не напрягает, делаю, что могу и хочу. Мырзагали Дюсембеев отдавая орган, ни минуты не раздумывал, ведь речь шла о жизни родного ребёнка. Если бы он обратился к донорам, сделка обошлась бы в круглую сумму. И нет гарантии, что чужой орган приживётся. Сейчас, анализируя ситуацию, Мырзагали считает, что главное не нужно бояться и скрывать свою проблему.
Не боялись, чтоб публичности. А то некоторые люди запрутся, сидят и слезами обливаются. А ведь можно к людям обратиться, людей у нас добрых много, помогут. Может хирург хороший увидит программу. Когда мы обратились, нам позвонил сам хирург из Алматы, приезжайте всё бесплатно сделаю.
43- летний Бакытжан Жумагалиев был бы счастлив, если кто-нибудь согласился отдать ему почку. Его органы отказали после пиелонефрита. Программа диализа это единственный способ продлить ему жизнь. Бакытжан уверен, если бы люди видели страдания и надежду больных, то смогли бы проникнуться проблемой и сделать шаг навстречу.
Операцию делать финансово не всем по карману. Официально такого конечно нет купи продай, но люди сами договариваются, варьируется от 20 до 50 тысяч берут долларов, так слышал.
Казахстанцы готовы делиться органами не только после смерти. Но даже при жизни. В интернете есть специальные сайты, где граждане готовы продать почку, часть печени или костный мозг. За солидную сумму. Правда любая торговля органами в нашей стране запрещена и даже уголовно наказуема. Мы связались по телефону с одним из продавцов. Оказалось, что мужчина идет на такой шаг из-за финансовых проблем.
4 млн. Всё нормально. У меня все анализы готовы. Только на руках нет. Я врачу отдал все анализы. И врач сказал «я тебе найду клиента нормального». Потом я ему отдал все документы свои. Врач в поликлинике. У нас в больнице. Потому что я сам не мог найти. С банком проблемы. Деньги взял, и не могу сейчас закрыть кредит. Из-за этого мне деньги нужны.
Как правило, донорами для людей, нуждающихся в пересадке органов, становятся родственники. Государство выделяет квоты на такие операции, но пока не восполняет дефицит органов.
Камидолла Ирменов руководитель управления здравоохранения ЗКО:
Почти 100 жителей ЗКО нуждаются в трансплантации органов. Больше всего на сегодня пересаживается почек. У нас сегодня на учёте более 140 больных по области.. Было много дискуссий в отношении к этому религии, и самих людей, но сегодня большая работа проделана, и в парламенте и среди общественных организаций, духовенства, и в принципе везде поддержка получена.
Это национальный кардиохирургический центр в
Серик Бекбосынов, зав. отделением кардиохирургии Национального научного кардиохирургического центра:
Мы имеем взрослое донорство, которое законодательно очень хорошо обосновано, но детского донорства у нас нет и наверное это связано с законодательной базой. Но мы работаем. И у нас есть дети, которые находятся в листе ожидания. К сожалению, кто-то из них погибает не дожидается, но есть дети, которые сейчас ждут. Им установлены механические искусственные левые желудочки.
По мнению специалистов, решить проблему может посмертное донорство. Пока в Казахстане официально такого понятия не существует. Но с 1 января 2017 года вводятся новые правила, согласно которым любой гражданин по своей воле после смерти может отдать органы.
Серик Жариков, Заместитель директора
Был издан приказ под номером 360 от 18 мая 2015 года, который предусматривает волю граждан на регистрацию своего волеизъявления на посмертное донорство. То есть каждый трудоспособный гражданин Казахстана может свою волю реализовать. Для этого надо пройти в поликлинику по месту жительства, заполнить специальный бланк заявление после чего ему будет выдана справка, что он является посмертным донором.
Кроме того донорство органов в будущем обещают поощрять. Сейчас разрабатываются правила по введению льгот и бесплатного санаторно-курортного лечения. Пока желающих стать посмертными донорами очень мало.
Просто принцип или страх остаться без внимания. Многие отказываются от донорства, не объясняя причин. Другие считают, что при несчастном случае врачи будут думать не о здоровье пострадавшего, а об органах, которые он завещал. Такое мнение сложилось из-за недостатка информации о трансплантологии, считают медики.
В листе ожидания по всей стране на сегодняшний день числятся свыше 3400 человек. Больше всего людям нужны почки. Следующий по востребованности орган – печень.
Лист ожидания на пересадку органов:
В свою очередь пациенты, нуждающиеся в срочной пересадке органов надеются, что новый закон поможет постепенно увеличить число трансплантаций и спасти больше жизней.
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