Город, которого нет

Города Нуркент еще нет на карте, он не существует по документам, но в новом населенном пункте уже вовсю кипит жизнь.

В Казахстане станет на один город больше. Небольшой поселок на границе с Китаем собираются превратить в крупнейший торгово-экономический центр. По планам, это должно случиться за 20 лет, передает телеканал КТК.

Нуркент начали возводить с нуля на пустыре четыре года назад. Уже скоро там будут проживать около 100 тысяч человек. В городе, конечно же, планируют построить крупные торговые центры, гостиницы, жилые комплексы, офисы и даже заводы. Всё, говорят, будет выполнено в едином стиле, по новейшим технологиям.

Его еще нет на карте, он не существует по документам, но в новом населенном пункте уже вовсю кипит жизнь. Неофициально местные жители называют свой поселок Нуркент. Он появился на границе с Китаем - возводить его начали практически с нуля, среди песка и камней.

Ермек Омарбаев:

- Здесь не было ничего, один песок! Не было даже воды, просто огромный пустырь и все. А сейчас, видите сами, дома уже построили и начинает все расти.

Переехать в Нуркент одной из первых решилась семья Зубейры Канагатовой. Железнодорожники с тремя детьми перебрались сюда три года назад со станции Достык.

Зубейра Канагатова:

- Все здесь было уже обставлено. Мебель, холодильник, бойлер, то есть все было, что нам в тот момент было необходимо.

В новом населенном пункте пока еще не все идеально. За продуктами и медикаментами жителям до сих пор приходится ездить за двадцать километров в Жаркент . Дорога занимает примерно полчаса. Зимой добираться еще сложнее. Но никто здесь не жалуется.

Зубейра Канагатова:

- Желательно, чтобы магазины и бани ну и медпункт, чтобы развивались. Поскольку население с каждым днем прибавляется. Ну и чтобы больница была.

В местной амбулатории ощущают нехватку специалистов. Медики рассказывают, что сейчас в день обслуживают около ста пациентов. Новую поликлинику постарались оснастить всем необходимым.

Манат Усербаева, заведующая амбулаторией:

- В будущем, я думаю, нам будут нужны такие специалисты, как гинеколог и стоматолог. Поскольку сейчас функции гинеколога у нас осуществляет акушерка.

Основное население Нуркента – это пограничники, железнодорожники и таможенники, которые работают на казахстанско-китайской границе. Но местные власти уверены, что уже скоро в Нуркент начнут переселяться граждане со всего Казахстана. Пока же здесь живет около тысячи человек. Так что улицы города будущего пока что чистые, тихие и практически безлюдные.

Чиновники делятся грандиозными планами! По их задумке, Нуркент станет не только крупной экономической зоной между Китаем и Казахстаном, но и культурным центром. В ближайшие годы здесь намерены построить театр, концертные и спортивные площадки. Появится и многопрофильная больница. Власти уверены, что через 10 лет население Нуркента возрастет до пятидесяти тысяч человек. Здесь планируют запустить даже электротранспорт!

Карлыгаш Садырова, и.о. главного архитектора Панфиловского района Алматинской области :

- Именно в центре Нуркента он будет. Протяженность его около одного километра. Он будет наподобие местного автобуса, то есть маршрутного автобуса не будет. Будет электромобиль, инновационное что-то.

Уже к 2035 году Нуркент кардинально преобразится! Здесь должны появиться крупные торговые центры, крытые бассейны, современные жилые комплексы и парки. К этому времени население нового города должно достигнуть 100 тысяч человек. Чиновники обещают начать возводить все это в ближайшее время. Ждать осталось немного - всего 20 лет.