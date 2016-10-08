В Актобе строят малосемейное общежитие на 115 квартир для молодых специалистов

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В Актобе строят малосемейное общежитие на 115 квартир для молодых специалистов

5-ти этажное здание малосемейного общежития для трудовой молодежи возводится по ул. Маресьева. Проект реализуется в рамках третьего направления программы «Дорожная карта занятости 2020», сообщает информационный центр «Ақтөбе ақпарат»

Общежитие будет состоять из 115 однокомнатных и двухкомнатных квартир, общая площадь которых составит 4,1 тыс. квадратных метров. Планируется, что первые жильцы вселятся в дом уже в следующем году.

"В настоящее время в регионе наблюдается дефицит молодых кадров в различных сферах. Не в последнюю очередь это происходит из-за отсутствия жилья. Уверен, подобные проекты позволят снять с повестки дня данный вопрос", - сказал аким области Бердыбек Сапарбаев, подчеркнув, работа по созданию благоприятных условий для трудоустройства и социального обеспечения молодых специалистов в Актюбинской области будет продолжена.

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