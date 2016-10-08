С 2017 года минимальные цены на сигареты повысятся до 300 тенге

До 31 декабря минимальная стоимость пачки сигарет с фильтром будет 270 тенге. Об этом говорится в постановлении правительства от 7 октября, сообщает Казинформ.

"Установить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром: до 31 декабря 2016 года включительно в размере двухсот семидесяти тенге; с 1 января 2017 года в размере трехсот тенге", - говорится в документе, подписанном премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым 7 октября.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, с 1 января 2016 года минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром были установлены в размере 240 тенге.