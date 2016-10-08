В Караганде изымают из оборота яйца и куриное мясо

Сотрудники Департамента по защите прав потребителей Карагандинской области начали проверки в магазинах и торговых домах, они изымают из оборота яйцо и куриное мясо. Проверки связаны с массовым падежом кур на птицефабрике "Орталық құс" в Абайском районе Карагандинской области. Как сообщили корреспонденту Today.kz в департаменте, изыматься будет продукция компании "Орталық құс".

"Учитывая подтвержденный диагноз сальмонеллез, вся продукция куриного происхождения, допущенная к реализации, подлежит изъятию и проведению анализов", - сообщили в департаменте по защите прав потребителей.

Напомним, на территории птицефабрики ТОО "Орталық құс" в Абайском районе зарегистрирован падеж 16 283 кур.