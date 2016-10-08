Синоптики дали прогноз погоды на выходные дни в Казахстане

Автор:
Синоптики дали прогноз погоды на выходные дни в Казахстане

Прогноз погоды с 8 по 10 октября, сообщает РГП «Казгидромет»

В ближайшие сутки почти на всей территории Казахстана под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается малооблачная без осадков погода с температурой воздуха выше климатической нормы на 2-7ºС, за исключением восточных и юго-восточных районов. Здесь температура будет около и ниже нормы на 1-3ºС.

Но с атмосферными фронтами, смещающимися с Европейской части России, уже в воскресенье в западных, северных и центральных областях начнутся, а в понедельник продолжатся дожди, временами переходящие в мокрый снег.

На севере и в центре республики в ночные часы ожидаются туманы и гололёд. А на юге, юго-западе и юго-востоке Казахстана в предстоящие трое суток ещё сохранится тёплая и без осадков погода.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.10.2016, 17:20
  
В Восточном Казахстане выпал первый снег
17.09.2016, 12:16
  
Выходные в Актюбинской области будут дождливыми
15.09.2016, 15:17
  
Как собирают урожай и встречают осень в разных странах мира 1
07.09.2016, 00:36
  
Какая погода будет в Актобе в сентябре 3
13.08.2016, 11:28
  
В Актюбинской области сохраняется сильная жара
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Квартирный переезд с Мастерами на все руки службы ICan.kz
Главный тренер казахстанской «молодежки»: «Англичане сильнее наших ребят по всем компонентам» 1
Нацбанк выплатил компенсацию по депозитам на 36 млрд тенге 1
В Восточном Казахстане выпал первый снег
Назначен министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана
Более 16 тысяч кур погибли в Карагандинской области 1
Дуйсенова объяснила почему перенесли сроки внедрения медстрахования 4
Алматинка испортила дорогую иномарку избранника, чтобы сообщить о беременности 7
Как в Актобе поддерживали сборную Казахстана (фоторепортаж)
Казахстанцы массово лечатся от игровой зависимости 2