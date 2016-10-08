Синоптики дали прогноз погоды на выходные дни в Казахстане

Прогноз погоды с 8 по 10 октября, сообщает РГП «Казгидромет»

В ближайшие сутки почти на всей территории Казахстана под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается малооблачная без осадков погода с температурой воздуха выше климатической нормы на 2-7ºС, за исключением восточных и юго-восточных районов. Здесь температура будет около и ниже нормы на 1-3ºС.

Но с атмосферными фронтами, смещающимися с Европейской части России, уже в воскресенье в западных, северных и центральных областях начнутся, а в понедельник продолжатся дожди, временами переходящие в мокрый снег.

На севере и в центре республики в ночные часы ожидаются туманы и гололёд. А на юге, юго-западе и юго-востоке Казахстана в предстоящие трое суток ещё сохранится тёплая и без осадков погода.