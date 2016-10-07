Главный тренер казахстанской «молодежки»: «Англичане сильнее наших ребят по всем компонентам»

Главный тренер сборной Казахстана (U-21) Вахид Масудов. // Фото Владимира Зобенко.

После матча молодежных сборных Казахстана и Англией, завершившего победой англичан со счетом 0:1, наставник казахстанской команды Вахид .Масудов рассказал, чего не хватило его подопечным, чтобы играть на равных с родоначальниками футбола.

- Игра проходила на встречных курсах, поэтому мы закрылись и искали свой шанс на контратаках. Ребятам не хватает игровой практики, игрового опыта. Видно, что сборная Англия хорошо обучена, играют за известные клубы. А у нас ребята из-за лимита не попадает в основные составы своих клубов. Ребятам спасибо за самоотдачу, тем не менее, жизнь на этом не заканчивается, мы продолжаем готовиться к матчу с Норвегией.

- Какие цели у сборной Казахстана в этой отборочной группе?

Мы пригласили много ребят 96-го рождения, чтобы обкатывать их и подготовить к следующему циклу (отбор на чемпионат мира). Целью в этой игре было: забрать очки. Но не стоило пропускать гол в начале матча. Но следующий соперник Норвегия – это не сборная Англия, с ней можно играть по-другому.

- По каким параметрам английские игроки опередили наших ребят? В технико-тактическом или физическом плане?

- Они сильнее наших игроков по всем компонентам. В техническом оснащении, в быстроте работы с мячом, в игровом мышлении, чего нам немного не хватает. Но и конечно, школа передач. Они просто так не теряют мяч, только если дают сложные пасы. Поэтому думаю, что матч был для нас поучительным, ребята заставили работать себя на полном пределе.

- Вы сказали, что игроки не играют за свои клубы из-за лимита. Что скажете о лимитах(ограничение числа иностранных игроков на поле с целью, чтобы играли местные молодые игроки)?

- Я сказал ребятам, нельзя под этим лимитом сидеть все время. Придет возраст, и вы с лимита выйдете. Надо доказывать свою состоятельность на тренировках и в играх.

- Вы признались, что ребята вчера только собрались, провели одну тренировку, и вышли против Англии. Не хотите ли попросить у федерации футбола дать побольше тренировочных процессов?

- Конечно, в дальнейшем планируем разработать программу развития, чтобы у ребят было больше времени на то, чтобы собраться. Чем больше сборов проведем, тем лучше команда будет играть. Сейчас нашим ребятам нужно восстановиться, потому что сборная Англия серьезно напрягла нас. Но нашей команде нужно отдать должное, она выдержала этот темп, но пока не хватает игрового опыта.

- Что можете сказать про игру Абата Айымбетова? Не казалось ли, что 15 минут игрового времени ему не хватило, чтобы войти в игру?

- В эту игру было очень сложно влиться, даже тем, кто начал игру с самого начала. Абат пропустил много времени из-за травмы плеча, ему сделали операцию. Сейчас он потихоньку восстанавливается, пока он не готов играть все 90 минут. Думаю, в матче с Норвегией он получит больше игрового времени.