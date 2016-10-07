В Восточном Казахстане выпал первый снег

Первый снег выпал в Восточном Казахстане в пятницу, сообщают пользователи социальных сетей, передает Sputnik

"У нас зима!", — пишет житель Усть-Каменогорска, который поделился фото заснеженной улицы.

Согласно прогнозу синоптиков, в Восточном Казахстане в ближайшие дни ожидается температура выше ноля с осадками, временами дождь с переходом в мокрый снег.

В целом по Казахстану движение атмосферного фронта, который будет перемещаться с районов Урала через северную половину Казахстана, вызовет дожди, в ночные часы возможен переход дождя в снег.

"Температура воздуха при этом сохранится ниже средних многолетних значений", — отмечается в сообщении госметеослужбы "Казгидромет".

Лишь на южную половину республику будет оказывать влияние поле повышенного атмосферного давления, поэтому-то здесь ожидается тёплая и малооблачная погода с температурой воздуха выше нормы на 2-5ºС.