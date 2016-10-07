Назначен министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана

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Указом главы государства Бейбут Атамкулов назначен министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

Бейбут Атамкулов родился 19 мая 1964 года в селе Узынагаш Алматинской области. В 1986 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-металлург. В 2000 году - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, кандидат экономических наук. Был генеральным консулом РК в Германии, чрезвычайным и полномочным послом РК в Малайзии. С 2012 года занимал пост ответственного секретаря Министерства индустрии и новых технологий РК. С 2014 года - ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. С августа 2015 по октябрь 2016 года - аким Южно-Казахстанской области.

Другим указом глава государства постановил назначить Жансеита Туймебаева Кансеитулы акимом Южно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Турецкой Республике и в Республике Албания по совместительству.