Как в Актобе поддерживали сборную Казахстана (фоторепортаж)

Впервые в этом году на Центральном стадионе в Актобе был аншлаг, несмотря на холод и позднее для осени время матча. Полный стадион в этом сезоне не собирали матч Лиги Европы, ни игры чемпионата страны. Болельщики, разукрасив свои лица, с флажками Казахстана поддерживали нашу сборную.
Фото и видео Багдата Асылбека.
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