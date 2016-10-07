Как в Актобе поддерживали сборную Казахстана (фоторепортаж)

Впервые в этом году на Центральном стадионе в Актобе был аншлаг, несмотря на холод и позднее для осени время матча. Полный стадион в этом сезоне не собирали матч Лиги Европы, ни игры чемпионата страны. Болельщики, разукрасив свои лица, с флажками Казахстана поддерживали нашу сборную.

Фото и видео Багдата Асылбека.