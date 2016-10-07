Казахстанцы массово лечатся от игровой зависимости

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Казахстанцы массово лечатся от игровой зависимости

Возросшее по стране количество букмекерских контор привело к увеличению числа людей, страдающих болезненной страстью к игре. Ситуацией обеспокоились прокуроры и предложили свой метод излечения недуга, передает 31 канал.

Около 10 лет в Казахстане действует законодательный запрет на азартные игры вне специальных зон Капшагая и Щучинка, но люди продолжают проигрывать огромные деньги во всех регионах республики.

В Мангистау больше всего жалоб на букмекерские конторы под общим названием «InВet». Но, как выяснилось, на самом деле «InВet» это не сеть, а название программного обеспечения для оборудования букмекерских контор. Открываются они совершенно стихийно. А прокурор может приступить к проверке только по постановлению, срок которого - 1 месяц. Такие заведения, как правило, закрывались на этот период, а потом снова начинали работу.

«Никто из госорганов этой проблемой на постоянной основе не занимается. И мы рискуем через год или два получить в области несколько сотен таких игорных заведений», - пояснил заместитель прокурора Мангистауской области Ержан Бердибеков.

Прокуроры разработали бессрочный проект «Мангистау без азартных игр», который позволяет им проверять конторы в любое время. За три недели к административной ответственности привлекли 20 человек, возбудили 39 уголовных дел, изъяли 150 автоматов. Остается надеяться, что такие меры помогут мангистаусцам вылечиться от игровой зависимости.

Стоимость лечения от игромании в Казахстане, кстати, составляет от 15 тыс тысяч за сеанс до 360 тыс за полный курс. Если игровые автоматы и покерные клубы находятся вне закона, то ставки на спорт в Казахстане - вполне легальный бизнес. Между тем, по утверждению психологов, деятельность букмекерских контор также относится к разряду азартных игр и требует более строгого контроля со стороны государства.

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