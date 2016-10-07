Врачи: в Казахстане дети начинают пить с 10 лет

Эти шокирующие данные озвучили на республиканском съезде детских врачей в Алматы, передает телеканал КТК.

Пить дети в Казахстане начинают с 10 лет. Таковы результаты социального исследования. Юных алкоголиков год от года становится всё больше. Что касается заболеваний репродуктивной системы, то их медики фиксируют у каждой третьей девочки. Каждого четвёртого парня не могут призвать в армию по состоянию здоровья. Это педиатры, связывают в том числе, и с низкой физической активностью.

«Более 30 процентов девочек-подростков имеют нарушение репродуктивной функции. Более 20 процентов мальчиков-подростков не призываются в ряды Вооружённых сил по состоянию здоровья. То, что медицина школьная возвращается в лоно здравоохранения – это, конечно, правильный шаг», - сказала зампредседателя комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Роза Куанышбекова.