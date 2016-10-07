Врачи: в Казахстане дети начинают пить с 10 лет

Автор:
Врачи: в Казахстане дети начинают пить с 10 лет

Эти шокирующие данные озвучили на республиканском съезде детских врачей в Алматы, передает телеканал КТК.

Пить дети в Казахстане начинают с 10 лет. Таковы результаты социального исследования. Юных алкоголиков год от года становится всё больше. Что касается заболеваний репродуктивной системы, то их медики фиксируют у каждой третьей девочки. Каждого четвёртого парня не могут призвать в армию по состоянию здоровья. Это педиатры, связывают в том числе, и с низкой физической активностью.

«Более 30 процентов девочек-подростков имеют нарушение репродуктивной функции. Более 20 процентов мальчиков-подростков не призываются в ряды Вооружённых сил по состоянию здоровья. То, что медицина школьная возвращается в лоно здравоохранения – это, конечно, правильный шаг», - сказала зампредседателя комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Роза Куанышбекова.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.10.2016, 09:49
  
Валерий Меладзе: У меня жена - казашка
05.10.2016, 12:56
  
Убийств и изнасилований в Казахстане стало меньше 3
05.10.2016, 11:19
  
У курящих отцов в три раза чаще рождаются астматики - медики
02.10.2016, 10:20
  
В США погиб годовалый ребенок от выстрела из пистолета
28.09.2016, 14:37
  
Казахстан будет падать, а его соседи расти - прогноз Азиатского банка развития 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Валерий Меладзе: У меня жена - казашка
Сборная Казахстана минимально проиграла Англии в Актобе
Фестиваль сельских округов, ярмарка и открытие скейт парка пройдут в субботу в Актобе
Началась регистрация участниц на конкурс "Мисс Казахстан 2016"
В Актобе на Центральном стадионе состоится матч Казахстан-Англия
Аршавин побрил налысо казахстанского журналиста
3 казахстанских футболиста попали в симулятор FIFA 17
Арабский миллионер путешественник: Я испытал шок от дороги Атырау-Актобе 2
Череп Кейки батыра перевезли в Казахстан 1
Замглавы МВД поручил актюбинским полицейским усилить контроль за оборотом оружия