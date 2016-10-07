Валерий Меладзе: У меня жена - казашка

На концерте в Астане Валерий Меладзе неожиданно разоткровенничался, получая поцелуи от поклонниц, передает Экспресс-К.
«У меня жена - казашка. Не выкладывайте фото с поцелуями в Сеть», - предупредил кумир женщин всея СНГ.
Также мэтр российской эстрады заметил, что в Казахстане не чувствует себя иностранцем.
Ранее мы сообщали, что более тридцати фанаток Меладзе сумели попасть на сцену прямо во время выступления артиста. Толпа поклонниц «заселфили» певца и даже спели вместе с ним.
Кроме того, любимец публики поздравил одну из зрительниц с днем рождения и подарил ей букет алых роз.
Напомним, певец более 10 лет состоит в отношениях с экс-солисткой ВИА Гры Альбиной Джанабаевой, но прессе стало об этом известно только в 2009 году, когда Валерий подал на развод со своей женой.
Альбина имеет казахские корни по отцу. Пара воспитывает двоих детей: 11-летнего Константина и полуторагодовалого Луку.
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