Валерий Меладзе: У меня жена - казашка

На концерте в Астане Валерий Меладзе неожиданно разоткровенничался, получая поцелуи от поклонниц, передает Экспресс-К.

«У меня жена - казашка. Не выкладывайте фото с поцелуями в Сеть», - предупредил кумир женщин всея СНГ.

Также мэтр российской эстрады заметил, что в Казахстане не чувствует себя иностранцем.

Ранее мы сообщали, что более тридцати фанаток Меладзе сумели попасть на сцену прямо во время выступления артиста. Толпа поклонниц «заселфили» певца и даже спели вместе с ним.

Кроме того, любимец публики поздравил одну из зрительниц с днем рождения и подарил ей букет алых роз.

Напомним, певец более 10 лет состоит в отношениях с экс-солисткой ВИА Гры Альбиной Джанабаевой, но прессе стало об этом известно только в 2009 году, когда Валерий подал на развод со своей женой.

Альбина имеет казахские корни по отцу. Пара воспитывает двоих детей: 11-летнего Константина и полуторагодовалого Луку.