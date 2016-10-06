3 казахстанских футболиста попали в симулятор FIFA 17

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Три казахстанских футболиста были включены в новую версию симулятора FIFA 17, сообщает KazSport.
В список попали Александр Меркель, Георгий Жуков и Вилли Евсеев. Среди них самый высокий показатель у полузащитника немецкого "Бохума". Общий рейтинг Меркеля, по мнению создателей игры, составляет 69. На одну позицию меньше у другого полузащитника Жукова. Отметим, что в преддверии этого сезона он перешел в российский клуб "Урал". Третий казахстанский полузащатник удостоился от создателей рейтинг 62. Напомним, Евсеев выступает за немецкий "Нюрнберг".
FIFA 17 является двадцать четвертой футбольной игрой из серии игр FIFA. Она выпущена для платформ Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360. Игра впервые в истории серии работает на движке Frostbite Engine (игровой движок, разработанный для замены технически устаревшей технологии). Лицом игры является немецкий игрок дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Марко Ройс.
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