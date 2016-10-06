3 казахстанских футболиста попали в симулятор FIFA 17

Фото kazsport.kaztrk.kz

Три казахстанских футболиста были включены в новую версию симулятора FIFA 17, сообщает KazSport.

В список попали Александр Меркель, Георгий Жуков и Вилли Евсеев. Среди них самый высокий показатель у полузащитника немецкого "Бохума". Общий рейтинг Меркеля, по мнению создателей игры, составляет 69. На одну позицию меньше у другого полузащитника Жукова. Отметим, что в преддверии этого сезона он перешел в российский клуб "Урал". Третий казахстанский полузащатник удостоился от создателей рейтинг 62. Напомним, Евсеев выступает за немецкий "Нюрнберг".