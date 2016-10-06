Арабский миллионер путешественник: Я испытал шок от дороги Атырау-Актобе

Арабский миллионер Абдул Мохсин Аль-Багли преодолел на байке 7500 километров от Персидского залива до Казахстана, чтобы посмотреть на объекты Универсиады и EXPO, сообщает "Хабар".

Водить мотоцикл Абдул Мохсин Аль-Багли начал всего семь лет назад. 52-летний нефтяник из Кувейта загорелся желанием посетить Казахстан после того, как известный казахстанский путешественник Дмитрий Петрухин приезжал в Кувейт. Аль-Багли пересек девять стран и впервые прибыл в нашу страну, о которой много слышал и мечтал побывать.

"Я никогда не забуду то гостеприимство, с которым меня встретили в Казахстане. Три семьи, которые видели меня впервые, предоставили мне кров и пищу. Это так трогательно. Еще поразило, что многие водители останавливались, уступали мне дорогу и всячески помогали. Такого не было со мной в других странах. Единственный момент, когда я испытал шок, это от дороги от Атырау до Актобе. Ее там просто нет", - цитирует путешественника "24 хабар".

Сам Петрухин считает: "Мне хочется назвать его патриотом, таким же путешественником Петрухиным. Он два в одном. Он получает удовольствие от путешествия и занимается пропагандой Универсиады-2017 и EXPO-2017. Наверное, это все-таки уважение к нашему Казахстану".

Теперь Абдул Мохсин Аль-Багли подумывает принять участие еще в одном проекте в поддержку Универсиады и EXPO - необычном экологическом автопробеге по странам Европы, который возьмет старт в Казахстане. Автопробег планируется провести без единой капли бензина. Пока же Абдул собирается в Астану, после посещения которой продолжит путешествие до тех пор, пока его не настигнет зима.