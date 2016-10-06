Череп Кейки батыра перевезли в Казахстан

Казахстан добился возврата на родину черепа Кейки батыра, хранившегося в Кунскамере.

Череп одного из лидеров национально-освободительного движения 1916 года Кейки батыра, хранившийся в Кунсткамере в Санкт-Петербурге, перевезли в Казахстан, сообщили Sputnik в пресс-службе Минкультуры и спорта республики.

Спецборт, перевозивший череп, прибыл рано утром в Астану.

В августе занимавший тогда пост премьер-министра Карим Масимов на встрече с главой правительства России Дмитрием Медведевым поднял вопроса возврата черепа Кейки батыра для захоронения в Казахстане. Российский премьер тогда пообещал оказать содействие в этом вопросе. Кейки-батыр - предводитель повстанческой армии национального освободительного движения 1916 года. Октябрьскую революцию он не признал, в апреле 1923 года был убит бойцами Красной армии .

Череп легендарного мергена, защитника родной земли Нурмагамбета Кокембайулы, прозванного народом Кейки батыром, долгие годы хранился в кунсткамере , ныне - Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук в Санкт-Петербурге.

Отметим, вопрос возврата исторического артефакта - останков предводителя повстанческой армии национального освободительного движения 1916 года Кейки батыра на историческую Родину обсуждался с российской стороной долгие годы.

Как заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в мае т.г., «один раз в неделю я отправляю письмо в Россию. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем решить этот вопрос, с российской стороны пришло согласие», - сообщил Мухамедиулы, отвечая на вопросы в ходе отчетной встречи перед населением.

12 августа Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев при встрече с Каримом Масимовым (в бытность им Премьер-Министром РК) пообещал рассмотреть вопрос о передаче Казахстану для захоронения останков одного из лидеров национально-освободительного движения Кейки батыра.

Кейки батыр, Нурмагамбет Кокембайулы (1871-1923) - батыр, участник Торгайского восстания 1916 года. Родился в местности Байтума Амангельдинского района Костанайской области и происходил из рода кыпчак Среднего жуза .

Отличился в Догалском сражении, в сражении на местности Куйик, в блокаде города Торгай . Революцию Кейки батыр не признал и к советской власти относился настороженно. Но поскольку слыл человеком храбрым и умным, то не стеснялся высказывать своего мнения. Поэтому власти невзлюбили его. Сподвижник и друг предводителя Торгайского восстания 1916 года Амангельды Иманова .

После гибели Амангельды 18 мая 1919 года и смерти хана Абдигапара Кейки батыр был вынужден уйти в Улытау и Кызылкумы . А 22 апреля 1923 года был зверски убит бойцами Красной армии . Обозленные красноармейцы обезглавили тело Кейки батыра и отвезли его голову в Оренбург как доказательство смерти неуловимого мергена. Когда столицу Казахстана перенесли из Оренбурга в Кызыл-Орду , череп Кейки батыра отправили в ленинградскую Кунсткамеру. А имя его постарались предать забвению. Вместе с ним убили его жену и брата.