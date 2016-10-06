Замглавы МВД поручил актюбинским полицейским усилить контроль за оборотом оружия

Тургумбаев ознакомился с работой местной полицейской службы ДВД, УВД Актобе, городских отделов полиции, отделов внутренних дел районов.

Заместитель министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Ерлан Тургумбаев, прибывший в Актюбинскую область, поручил местным полицейским усилить контроль за оборотом оружия, сообщает МИА Казинформ.

Как сообщает пресс-служба ДВД, Тургумбаев встретился с общественностью региона, а также провел инструктивное совещание с руководством и личным составом департаментов внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и уголовно-исполнительной системы Актюбинской области по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности граждан, где заслушал заслушал доклады руководителей ДВД, ДУИС, ДЧС и Национальной гвардии о проводимой работе в данном направлении.

Затем вице-министр довел до личного состава гарнизона полиции Актюбинской области установки Главы государства, направленные на обеспечение национальной безопасности, и обратил особое внимание на необходимости совершенствования методов работы полиции. В частности, он отметил, что полицейским необходимо повысить уровень охраны общественного порядка, усилить контроль за оборотом оружия и миграционными потоками, а также принять исчерпывающие меры по организации раскрываемости преступлений.

Также Тургумбаев ознакомился с работой местной полицейской службы ДВД, УВД Актобе, городских отделов полиции, отделов внутренних дел Алгинского, Темирского, Мартукского, Мугалжарского, Хромтауского районов и Актюбинского юридического института МВД РК.

Совместно с начальником ДВД области Махамбетом Абисатовым провел приём граждан, куда записались 14 человек. В ходе приёма были рассмотрены кадровые вопросы, а также вопросы расследуемых уголовных дел и материалы по обращениям граждан.