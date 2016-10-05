Казахстанские школьники смогут получить водительские права вместе с аттестатом

Казахстанских школьников на уроках начальной военной подготовки будут обучать вождению.
Об этом сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает МИА «Казинформ».
«Не сокращаются случаи детского травматизма на дорогах. Поэтому, в начальную военную подготовку школьников, мы внедрим обучение правилам дорожного движения и вождению. По итогам выпускникам будут выданы свидетельства об окончании курсов по вождению. Для переподготовки учителей у нас имеются средства», - сказал Сагадиев.
По словам министра, по этому вопросу достигнуто соглашение с Министерством обороны РК.
«Процесс будет запущен поэтапно, начиная с 2017 года», - сообщил Сагадиев.
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