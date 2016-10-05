Казахстанские школьники смогут получить водительские права вместе с аттестатом

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Казахстанские школьники смогут получить водительские права вместе с аттестатом

Казахстанских школьников на уроках начальной военной подготовки будут обучать вождению.

Об этом сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает МИА «Казинформ».

«Не сокращаются случаи детского травматизма на дорогах. Поэтому, в начальную военную подготовку школьников, мы внедрим обучение правилам дорожного движения и вождению. По итогам выпускникам будут выданы свидетельства об окончании курсов по вождению. Для переподготовки учителей у нас имеются средства», - сказал Сагадиев.

По словам министра, по этому вопросу достигнуто соглашение с Министерством обороны РК.

«Процесс будет запущен поэтапно, начиная с 2017 года», - сообщил Сагадиев.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя Spartak
Spartak
Тоже мне Америку открыли да еще с грубой ошибкой ))) В Советском Союзе был такой день в школах - УПК (день учкомбината). Старшекласники раз в неделю занимались там и вместе с аттестатами получали водительские права, каменщик, токарь, электрик и тд. А урок НВП в школе как отдельный предмет. А министр хочет на уроке НВП водителей учит ))))
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05.10.2016, 17:04
фото пользователя Малинка
Малинка
Да,я тоже успела получить документ,что я трактористtongue.
Нас учили серьезно и в поле нас возили на тракторе каталисьfellow
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05.10.2016, 17:08
фото пользователя 1870
1870
Spartak, да был такой замечательный день. У нас (для нашей школы) это был вторник. С полвосьмого утра желтый пазик собирал учеников и отвозил в УПК. Девчонки шли кроить, шить, поварить, печатать. А пацаны за станки, в боксы. Там и теория и практика была отличная. По статье конечно не здорово - котлеты и мухи в одно ведро. Опять пшик будет. НВП - это совсем другая стихия.
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05.10.2016, 17:49
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