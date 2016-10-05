Глава МВД о "писающем полицейском": Конкретный случай не характеризует всю полицию

Фотография полицейского, который справлял нужду, сидя в машине, бурно обсуждалась пользователями интернета.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал скандал с полицейским, который справлял нужду, сидя в машине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, это очень не хороший случай, он был обсужден на дисциплинарной комиссии. Полицейского уволили. Естественно, по всем полицейским cлужбам проводится работа. Однозначно мы примем меры. (...) Конкретный случай еще не характеризует всю полицию», - заявил Касымов на пресс-конференции по итогам заседания Правительства.

Напомним, в одном из СМИ появилась фотография полицейского, который справлял нужду, сидя в машине. На переднем сиденье находился его коллега. Полиция провела расследование и установила, что им оказался сотрудник местной полицейской службы Турксибского района Алматы.

По результатам служебной проверки и по рекомендации проведенной дисциплинарной комиссии, за совершение проступка, дискредитирующего органы внутренних дел , сотрудник местной полицейской службы Турксибского района уволен из ОВД.

Его коллега, являющийся владельцем автомашины и находившийся рядом, освобожден от занимаемой должности. К дисциплинарной ответственности также привлечен их непосредственный руководитель.