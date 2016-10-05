Убийств и изнасилований в Казахстане стало меньше

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Убийств и изнасилований в Казахстане стало меньше

Общее количество преступлений в стране составило 256 тысяч.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов на заседании Правительства сообщил, что в Казахстане в этом году сократилось общее количество преступлений, сообщает pm.kz.

«Общее количество преступлений в стране сократилось на 3,5% и составило 256 тыс. Почти на четверть снизилось число преступлений небольшой тяжести, на 9% – число тяжких и на 16% – особо тяжких преступлений. Меньше почти на 5% совершено убийств, изнасилований – на 24%, грабежей – на 10%, разбоев – на 14% и других преступлений. Отмечается существенное снижение на 79% – в прошлом году, и почти на 26% – в текущем году число преступлений с применением травматического оружия, что свидетельствует о правильности принятого решения по выкупу у населения и введению с января текущего года уголовной ответственности за незаконный оборот травматического оружия», – сообщил Касымов.

При этом министр отметил, что по-прежнему свыше 60% всех преступлений составляют кражи, в основном небольшой и средней тяжести – кражи сотовых телефонов, личных вещей из автомобилей, карманные кражи и другие.

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ферзя
Статистика успокаивает Но хотелось бы когда то услышать что их нет или они штучны. Что власть жестко наказала за преступления и не кто не избежал ответственности Что хотя бы педафилы извелись. 
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05.10.2016, 14:09
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