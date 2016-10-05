У курящих отцов в три раза чаще рождаются астматики - медики

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У курящих отцов в три раза чаще рождаются астматики - медики

В исследовании приняли участие 24 тысяч детей, чьи отцы курят с подросткового возраста.

У детей, чьи отцы к моменту зачатия были курильщиками, в три раза чаще развивается астма. В исследовании приняли участие 24 тысяч детей, чьи отцы курят с подросткового возраста, передает Today.kz со ссылкой на журнал International Journal of Epidemiology.

Принято считать, что на развитие ребенка имеет влияние преимущественно образ жизни матери, но это не совсем так.

"Среди детей, зачатых от курильщиков, оказалось в три раза больше астматиков", – рассказывает автор исследования профессор Сесиль Свэйнс из университета Бергена в Норвегии. Ее команда также обнаружила, что вдыхание мужчиной сварочных дымов тоже увеличивает риск возникновения астмы у потомства. А курение марихуаны более одной недели снижает число активных сперматозоидов на треть.

Кроме того, последние исследования говорят о том, что даже питание отца сказывается на будущих детях, например, на том, как ребенок будет усваивать глюкозу и справляться с холестерином. Проведенные на мышах исследования показали, что питание родителей закладывает будущий метаболизм потомка.

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