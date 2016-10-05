Улицу Маметовой перекроют на 5 дней

Частично движение ограничат по ул. им. М. Маметовой от ул. Аз-Наурыз до пр. 312 стр. дивизии в направлении автовокзала с 5 по 10 октября.
"В связи с проведением ремонтных работ будет частично ограничено движение по ул. им. М. Маметовой от ул. Аз-Наурыз до пр. 312 стр. дивизии в направлении автовокзала. Данные работы планируется завершить до 10 октября", - сообщает городской отдел ЖКХ.
Движение общественного транспорта обеспечат работники правоохранительных органов.
Отдел ЖКХ приносит свои извинения за доставленные неудобства.
Также, водители zello.aktobe сообщают о перекрытии движения по улицам:
- Макаренко от ул. Рыскулова до Бр. Жубановых;
- Бр. Жубановых от ул. Досжановой до ул. Пацаева;
- Пацаева от ул. Бр. Жубановых до ул. Рыскулова.
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