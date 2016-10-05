Улицу Маметовой перекроют на 5 дней

Частично движение ограничат по ул. им. М. Маметовой от ул. Аз-Наурыз до пр. 312 стр. дивизии в направлении автовокзала с 5 по 10 октября.

"В связи с проведением ремонтных работ будет частично ограничено движение по ул. им. М. Маметовой от ул. Аз-Наурыз до пр. 312 стр. дивизии в направлении автовокзала. Данные работы планируется завершить до 10 октября", - сообщает городской отдел ЖКХ.

Движение общественного транспорта обеспечат работники правоохранительных органов.

Отдел ЖКХ приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Также, водители zello.aktobe сообщают о перекрытии движения по улицам: