Улицу Маметовой перекроют на 5 дней

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Улицу Маметовой перекроют на 5 дней

Частично движение ограничат по ул. им. М. Маметовой от ул. Аз-Наурыз до пр. 312 стр. дивизии в направлении автовокзала с 5 по 10 октября.

"В связи с проведением ремонтных работ будет частично ограничено движение по ул. им. М. Маметовой от ул. Аз-Наурыз до пр. 312 стр. дивизии в направлении автовокзала. Данные работы планируется завершить до 10 октября", - сообщает городской отдел ЖКХ.

Движение общественного транспорта обеспечат работники правоохранительных органов.

Отдел ЖКХ приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Также, водители zello.aktobe сообщают о перекрытии движения по улицам:

  • Макаренко от ул. Рыскулова до Бр. Жубановых;
  • Бр. Жубановых от ул. Досжановой до ул. Пацаева;
  • Пацаева от ул. Бр. Жубановых до ул. Рыскулова.
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Все комментарии (1):
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фото пользователя Vendetta
Vendetta
Маншук Маметова - воин-батыр, трагически погибшая во времена ВОВ. Теперь посмотрите качество дороги названное в ее честь ... Каждый год укладывают быстрорастворимый "инновационный" асфальт, который уже таял как снег, после заделывали заплатками и ТРОТУАРНОЙ плиткой ... теперь ОСЕННИЙ ремонт. P.S. Причина "инновационных" асфальтов ясна как день - коррупция и откаты
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