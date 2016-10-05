Баян Есентаева посвятила пост бездельницам и содержанкам

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Баян Есентаева посвятила пост бездельницам и содержанкам

Не копайтесь в чужом белье, загляните в собственный шкаф - Баян Максаткызы.

Известный казахстанский продюсер ответила потребителям, бездельницам и содержанкам на своей странице в Instagram., сообщает Zakon.kz.

Баян Максаткызы рассказала о своей любви к работе.

"Успех, как и любовь нельзя купить за деньги. Иначе я сделала бы это очень давно, к счастью пришлось много работать, очень много. Энергия денег, как и любви имеет разный выход. Я покупаю эмоции, страсть к любимой работе, новые впечатления, реализацию собственных идей, только позволить все это смогла через годы, риски, труд и седьмой пот, и те кто путает мой успех с удачей свалившейся с небес, посмотрите в зеркало и спросите у себя, что сделали вы, и главное за чей счет???"

Также Баян Максаткызы призвала бездельниц и содержанок больше внимания обращать на себя нежели копаться в чужом белье.

"Не копайтесь в чужом белье, загляните в собственный шкаф, там наверняка найдется нечто интересное. Ну и на последок, за успешной женщиной совсем не обязательно стоять мужчине, она со всем может справиться сама, вам видимо и этого не понять? Потребителям, бездельницам и содержанкам посвящается!!!"

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