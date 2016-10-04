Специалисты прокомментировали массовую Ватсап-рассылку об смс от "судебных приставов"

Казахстанцы активно рассылают в мессенджерах Whatsapp предупреждение о новом виде интернет-мошенничества.

Согласно тексту рассылки и скриншотов, пользователям якобы приходят SMS от судебных приставов об аресте имущества, передает Tengrinews.kz.



"Всем, кому придет смс якобы от службы судебных приставов о наложении ареста на имущество, ни в коем случае не открывать сообщение!!!! Сразу спишут деньги с мобильного банка. Это Новый вид мошенничества. Предупредите знакомых и родственников", - говорится в тексте.

Как стало известно, аналогичные сообщения рассылаются в России.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Алматинского городского суда.

"В Казахстане судебные приставы являются должностными лицами, состоящими в структуре Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и в его территориальных подразделениях (администраторах судов) в областях и городах республиканского значения. В профессиональные обязанности судебных приставов не входят функции по наложению ареста на имущество. Система исполнительного производства находится в юрисдикции органов юстиции, деятельность которых регламентируется законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" Республики Казахстан. Вместе с тем для сведения сообщаем, что Федеральная служба судебных приставов действует в России. В функции входит обеспечение исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности", - сообщил руководитель пресс-службы Алматинского городского суда Дияс Махамбетов.

Скрины сообщения, которые рассылаются в мессенджерах.

В целях безопасности специалисты рекомендуют не открывать сомнительные ссылки от незнакомых номеров.

"Это распространенные смс, меняется только текст. Технически вредоносная программа может воспользоваться данными мобильного банкинга пользователя, но это очень сложно. Потому что мобильные банкинги у каждого банка разные и протоколы к ним разные. Это очень маловероятно. В основном это вирус, который будет блокировать телефон и требовать оплату, либо завладеет контактами из телефонной книги. Если человек все же открыл ссылку, то, чтобы избавиться от вируса - нужно обратиться к техническому специалисту", - сказал IT-обозреватель Марат Шакен.

Также специалист отметил, что самостоятельно списать деньги с баланса телефона мошенники не смогут. "Сейчас для отечественных операторов есть правило, перед тем как посылать платное сообщение - пользователь должен подтвердить свое действие, ему отправляется двойное подтверждение. То есть без подтверждения пользователя деньги с баланса списаться не могут", - пояснил Шакен.