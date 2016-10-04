Актюбинцы могут обратиться к прокурору по телефону горячей линии

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Актюбинцы могут обратиться к прокурору по телефону горячей линии

По номеру телефона 90-14-18 актюбинцы могут задать свои вопросы, а также записаться на личный прием к руководству, сотрудникам Генеральной и областной прокуратуры.

Напомним, с 29 сентября в Актобе и области работает группа из более 200 специалистов центральных государственных органов и экспертных сообществ. Во время их пребывания в районах ежедневно ведется прием граждан по различным вопросам.

Специалисты решают социально-бытовые и экономические вопросы жителей области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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