Актюбинцы могут обратиться к прокурору по телефону горячей линии

По номеру телефона 90-14-18 актюбинцы могут задать свои вопросы, а также записаться на личный прием к руководству, сотрудникам Генеральной и областной прокуратуры.

Напомним, с 29 сентября в Актобе и области работает группа из более 200 специалистов центральных государственных органов и экспертных сообществ. Во время их пребывания в районах ежедневно ведется прием граждан по различным вопросам.

Специалисты решают социально-бытовые и экономические вопросы жителей области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.