Приверженцев нетрадиционного ислама не берут в армию в Актобе

В Актобе призывников массово проверяют на религиозный фанатизм. Десяти новобранцам было отказано в призыве на срочную воинскую службу, сообщает КТК.

Как отмечает телеканал, теперь во время призывной кампании среди членов комиссии заседают не только военные и медики, но и священнослужители. Это сделано для того, чтобы не допустить на службу в армию потенциально опасных граждан. Досье каждого призывника теперь тщательно проверяется. Даже если молодой человек проходит по всем медицинским показателям, его могут не допустить к службе из-за религиозных убеждений.