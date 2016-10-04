Приверженцев нетрадиционного ислама не берут в армию в Актобе

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Приверженцев нетрадиционного ислама не берут в армию в Актобе

В Актобе призывников массово проверяют на религиозный фанатизм. Десяти новобранцам было отказано в призыве на срочную воинскую службу, сообщает КТК.

Как отмечает телеканал, теперь во время призывной кампании среди членов комиссии заседают не только военные и медики, но и священнослужители. Это сделано для того, чтобы не допустить на службу в армию потенциально опасных граждан. Досье каждого призывника теперь тщательно проверяется. Даже если молодой человек проходит по всем медицинским показателям, его могут не допустить к службе из-за религиозных убеждений.

"Всесторонняя проверка проводится. В том числе и спецпроверка. Мы тесно контактируем с Комитетом национальной безопасности, с Департаментом внутренних дел по этим направлениям", - заявил замначальника Департамента по делам обороны Актюбинской области Адильбек Култаев.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Не думаю, что такие меры разумны. Может кто и не согласен со мной, но не даст ли это очередной стимул, тем кто желает откосить от армии. Согласен, что определенным людям опасно доверять оружие, и особые государственные задачи. Но существуют же и отдельные рода войск, скажем стройбат, где и с лопатой в руках можно отдать свой воинский долг и пройти все тяготы службы. 
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04.10.2016, 12:57
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