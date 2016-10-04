Приверженцев нетрадиционного ислама не берут в армию в Актобе

В Актобе призывников массово проверяют на религиозный фанатизм. Десяти новобранцам было отказано в призыве на срочную воинскую службу, сообщает КТК.
Как отмечает телеканал, теперь во время призывной кампании среди членов комиссии заседают не только военные и медики, но и священнослужители. Это сделано для того, чтобы не допустить на службу в армию потенциально опасных граждан. Досье каждого призывника теперь тщательно проверяется. Даже если молодой человек проходит по всем медицинским показателям, его могут не допустить к службе из-за религиозных убеждений.
"Всесторонняя проверка проводится. В том числе и спецпроверка. Мы тесно контактируем с Комитетом национальной безопасности, с Департаментом внутренних дел по этим направлениям", - заявил замначальника Департамента по делам обороны Актюбинской области Адильбек Култаев.
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