Руководство ФК «Актобе» уволило сотрудника, которого суд восстановил на работе

Стадион и здание ФК "Актобе". //Фото с сайта fcaktobe-fans.kz

Облсуд восстановил на работе инспектора отдела кадров в ФК «Актобе», признав приказы об ее увольнении недействительными. С ФК «Актобе» суд обязал взыскать в пользу Гулайым Бегалиевой зарплату в 360 тысяч тенге. По словам восстановленного сотрудника, после решения суда, гендиректор «Актобе» Дмитрий Васильев приказал уволить ее.

Как сообщили в Актюбинском областном суде, апелляционная коллегия вынесла решение Облсуд постановил восстановить Гулайым Бегалиеву в должности инспектора отдела кадров, приказы ФК «Актобе» об ее увольнении признать недействительными и взыскать с футбольного клуба 360 тысяч тенге в пользу Бегалиевой.

Как сообщает Гулайым Бегалиева, после суда в течение пяти дней ей обещали вручить судебное решение, на основании которого она планировала пойти на работу.

- 23 сентября, через три дня после суда, меня вызывают на работу, хотя судебное решение еще не вручили, - рассказывает Гулайым Бегалиева. - Когда пришла на работу, юрист дает мне приказ о восстановлении на работу от 21 сентября. Затем вытаскивает акты, что, якобы, с 21 по 23 сентября меня не было на работе, и после чего издается приказ о моем увольнении «за прогул». Если они восстанавливают меня с 21-го, то почему приглашают 23-го, а не раньше? И как я пойду на работу, не имея судебное решение о восстановлении?

По словам Бегалиевой, 23 сентября ей вручили решение суда, и на основании этого документа она отправилась на работу.

- Но исполнять решение суда директор Васильев отказался. Более того, он при сотруднике по вопросам безопасности сказал мне, что «ему (Васильеву) продлили контракт на 3 года и теперь он займется мною и уничтожит меня», - говорит Бегалиева.