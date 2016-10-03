В поездах РК обязали предоставлять услугу по зарядке мобильных телефонов

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В поездах РК обязали предоставлять услугу по зарядке мобильных телефонов

В систему перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом внедрены новые правила.

В системе перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа появились новые правила, сообщает на пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК. Новшества коснулись порядка посадки на поезд - теперь для осуществления проезда пассажирам будет выдаваться посадочный талон.

"Введено новое понятие на железнодорожном транспорте - посадочный талон. Это документ, удостоверяющий факт посадки и проезда пассажира в поезд по электронному проездному документу.Посадочный талон выдается проводником пассажиру в момент посадки в поезд или в пути следования при предъявлении пассажиром электронного проездного документа с помощью мобильного терминала проводника", - говорится в сообщении пресс-службы МИР РК.

В перечень обязательных услуг предоставляемых пассажирам включена услуга зарядки мобильных телефонов внутри купе. При этом это должно быть предусмотрено заводской конструкцией вагона и при наличии необходимого уровня напряжения тока, предусмотренного электрической схемой, в котором находится приобретенное пассажиром место.

Также новые правила затронули и предоставление проводником постельных принадлежностей. В нововведении указано, что проводник вагона доставляет комплекты постельного белья на места пассажиров и по завершении поездки убирает их за 30 минут до прибытия на станцию назначения или пересадки. Уборка комплектов производится проводником во всех типах вагонов независимо от сообщения и категории поезда.

Кроме того, в сообщении пресс-службы отмечается, что проезд несовершеннолетних детей с незаконным представителем может осуществляться только при предъявлении нотариально заверенной доверенности.

В случае нарушения условий перевозок работниками железнодорожного транспорта пассажир имеет возможность предоставить жалобы или оставить отзывы о работе поездных бригад для принятия оперативных мер реагирования.

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